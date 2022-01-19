Почему в Крещение, когда состоится прощание с Михаилом Зеленским, обычно не хоронят людей

Согласно православной традиции, в дни христианских праздников не принято проводить панихиды и похороны. Однако телеведущего Михаила Зеленского проводят в последний путь как раз в день Крещения - 19 января. Прощание состоится в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, а после тело журналиста предадут земле на Троекуровском кладбище.

Насколько данное решение соответствует православным традициям и почему в церковные праздники обычно не принято хоронить людей, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

«Действительно, есть некоторые ограничения. Но они не являются очень строгими. Например, на Пасху и Светлую Седмицу не служатся панихиды вообще. Но при этом, если человек умирал на Пасху, это считалось благочестивым явлением. Погребение в таком случае разрешалось, но опять же не на саму Пасху, а желательно хотя бы через день или два», — пояснил священнослужитель.

Он подтвердил, что в Крещение похороны лучше не проводить. Однако в некоторых случаях обстоятельства не позволяют выбрать другую дату, тогда делается исключение. Видимо, решение проводить Михаила Зеленского в последний путь именно в этот день, как раз обусловлено данным допущением.

«Бывает, конечно, так, что перенести никак нельзя. Если ситуация сложная, безвыходная, если назначено именно на эту дату, то очень сильно укорять себя не стоит», — рассказал Николай Савченко.

Известный журналист скоропостижно скончался в Доминикане. В прошлом году Зеленский перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако на отдыхе ему резко стало плохо. Ведущий умер прямо на пороге медкабинета. Ему было всего 46 лет. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врачи предупреждали умершего телеведущего Зеленского о проблемах со здоровьем.