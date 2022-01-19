Его портрет среди моря цветов: как выглядит могила Зеленского после похорон

С телеведущим Михаилом Зеленским простились на Троекуровском кладбище в Москве. Могила журналиста сплошь покрыта венками из ярко-красных и нежно-кремовых роз от его близких, коллег и друзей. Черные траурные ленты с надписями «Любимому», «Светлая память» развеваются на зимнем ветру.

Среди моря цветов разместили портрет Зеленского. На фото телеведущий с хорошо знакомой россиянам улыбкой смотрит куда-то вдаль.

Ранее в прощальном зале похоронного дома «Троекурово» прошла церемония прощания. К гробу собралась очередь из тех, кто хотел возложить цветы и почтить память покойного.

Внезапная кончина журналиста стала большим шоком для всех, кто его знал и тех, кто знаком с его работами на телевидении.

У телеведущего случился сердечный приступ, когда он вместе с супругой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане. Ничто не предвещало беды, но внезапно ему стало плохо. Журналист в сопровождении жены попытался дойти до пункта медицинской помощи в отеле, однако не успел. Он скончался, не дойдя до кабинета врача. Причиной смерти стал инфаркт. Ему было всего 46 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Крещение, когда состоялось прощание с Михаилом Зеленским, обычно не хоронят.