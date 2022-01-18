Можно ли хоронить в большие церковные праздники? — отвечает священник

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 186

В день Крещения Господня в Москве состоятся прощание и церемония погребения телеведущего Михаила Зеленского.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Согласно православной традиции, в дни христианских праздников не принято проводить панихиды и похороны. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

«Действительно, есть некоторые ограничения. Но они не являются очень строгими. Например, на Пасху и Светлую Седмицу не служатся панихиды вообще. Но при этом, если человек умирал на Пасху, это считалось благочестивым явлением. Погребение в таком случае разрешалось, но опять же не на саму Пасху, а желательно хотя бы через день или два», — сказал священнослужитель.

Также он отметил, что в праздник Крещения похороны лучше не совершать. Панихиды не служатся в этот день. Однако в некоторых случаях обстоятельства не позволяют выбрать другую дату, тогда делается исключение.

«Бывает, конечно, так, что перенести никак нельзя. Если ситуация сложная, безвыходная, если назначено именно на эту дату, то очень сильно укорять себя не стоит», — рассказал Николай Савченко.

Ранее стало известно, что прощание с телеведущим Михаилом Зеленским пройдет 19 января в Москве. В этот день православные верующие отмечают священный праздник Крещения Господня. Траурная церемония состоится в прощальном зале похоронного дома «Троекурово» в 11:00. После чего, телеведущего захоронят, предположительно, там же на Троекуровском кладбище.

Известный журналист скоропостижно скончался в Доминикане. В прошлом году Зеленский перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако на отдыхе ему резко стало плохо.

По словам супруги телеведущего Милы Рубинчик, она помогла мужу дойти до медицинского пункта в отеле, где они проживали. Однако оказать ему помощь медики уже не успели. Журналист скончался прямо на пороге медкабинета. Ему было всего 46 лет. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врачи предупреждали умершего телеведущего Зеленского о проблемах со здоровьем.

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Умер телеведущий Михаил Зеленский
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