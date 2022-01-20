Пронзительное прощание: вдова Зеленского не проронила ни слова на панихиде

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 13 738

Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы 19 января.

Пронзительное прощание: вдова Зеленского не проронила ни слова на панихиде

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик молча попрощалась с ним на траурной церемонии. Панихида по умершему журналисту состоялась 19 января, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Близкие буквально застыли перед гробом в своем горе.

Зеленский внезапно и скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. По традиции он с супругой отправился в путешествие в новогодние праздничные дни. Ведущий умер буквально на пороге медпункта отеля.

Официальной причиной смерти назван сердечный приступ как последствие хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что журналиста, уже имевшего проблемы со здоровьем, добили курение и бешеный ритм работы в различных телепроектах. Ему было 46 лет.

Instagram @mikhail_zelenskiy

Мила Рубинчик не проронила на прощании ни слова. Она молча шла с цветами в траурный зал, на лице — ни следа от образа жизнерадостной молодой женщины, какой ее привыкли видеть в социальных сетях. На прощание с Зеленским пришла и его бывшая супруга, фигуристка Елена Грушина, пишет «МК». Две дочки журналиста от брака с ней стояли рядом с бабушкой.

Отец и мать ведущего так же без слов смотрели на тело сына в гробу, убитой несчастьем женщине в какой-то момент потребовалась помощь. На церемонии также были коллеги Зеленского, представители каналов «Россия-1» и «Культура», на которых многие годы служил усопший. Прозвучали теплые слова о редкой порядочности и надежности журналиста, о его безусловном таланте.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с панихиды по Михаилу Зеленскому.

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский
19 янв
Его портрет среди моря цветов: как выглядит могила Зеленского после похорон
19 янв
В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому
19 янв
Почему в Крещение, когда состоится прощание с Михаилом Зеленским, обычно не хоронят людей
18 янв
Можно ли хоронить в большие церковные праздники? — отвечает священник
17 янв
Прощание с Михаилом Зеленским пройдет 19 января в Москве
16 янв
Телеведущий Зеленский о риске ранней смерти: «На пенсии здоровьем позанимаюсь»
15 янв
Какое наследство оставил телеведущий Зеленский: «Жил на съемной квартире»
14 янв
Вдова впервые прокомментирола смерть Зеленского: «Умер прямо на входе в медпункт»
14 янв
Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского
14 янв
Друг Зеленского раскрыл дату и подробности транспортировки тела ведущего в Россию
+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.87
0.54 87.13
0.11
Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 я...

Последние новости

10:49
Ученые обнаружили подавляющее COVID-19 лекарственное растение
10:36
Заразилась ради сертификата: чешская певица умерла от COVID-19
10:23
Суд Нидерландов дал Крыму неделю на апелляцию по скифскому золоту
10:21
Ученые нашли способ определять скорость старения человека по анализу крови
10:16
Банкир Спиваков назвал сроки исчезновения пластиковых банковских карт
10:11
Рыльце в пушку: Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Бербок

Сейчас читают

Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января
Гороскоп майя: названы периоды рождения людей, которым повезет в 2022 году
Какие соки разжижают кровь и предотвращают образование тромбов
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год