Пронзительное прощание: вдова Зеленского не проронила ни слова на панихиде
Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы 19 января.
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик молча попрощалась с ним на траурной церемонии. Панихида по умершему журналисту состоялась 19 января, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Близкие буквально застыли перед гробом в своем горе.
Зеленский внезапно и скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. По традиции он с супругой отправился в путешествие в новогодние праздничные дни. Ведущий умер буквально на пороге медпункта отеля.
Официальной причиной смерти назван сердечный приступ как последствие хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что журналиста, уже имевшего проблемы со здоровьем, добили курение и бешеный ритм работы в различных телепроектах. Ему было 46 лет.
Мила Рубинчик не проронила на прощании ни слова. Она молча шла с цветами в траурный зал, на лице — ни следа от образа жизнерадостной молодой женщины, какой ее привыкли видеть в социальных сетях. На прощание с Зеленским пришла и его бывшая супруга, фигуристка Елена Грушина, пишет «МК». Две дочки журналиста от брака с ней стояли рядом с бабушкой.
Отец и мать ведущего так же без слов смотрели на тело сына в гробу, убитой несчастьем женщине в какой-то момент потребовалась помощь. На церемонии также были коллеги Зеленского, представители каналов «Россия-1» и «Культура», на которых многие годы служил усопший. Прозвучали теплые слова о редкой порядочности и надежности журналиста, о его безусловном таланте.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с панихиды по Михаилу Зеленскому.
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