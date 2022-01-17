Прощание с Михаилом Зеленским пройдет 19 января в Москве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 4 943

Известного телеведущего не стало во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет.

Прощание с Михаилом Зеленским пройдет 19 января в Москве

Фото: РИА Новости / Евгений Самарин

Тема:
Умер телеведущий Михаил Зеленский

Прощание с Михаилом Зеленским пройдет 19 января в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Предварительно, эту информацию информагентству подтвердили и в пресс-службе телеканала «Россия-1».

Траурная церемония состоится в прощальном зале похоронного дома «Троекурово» в 11:00. После чего, телеведущего захоронят, предположительно, там же на Троекуровском кладбище.

Известного телеведущего Михаила Зеленского не стало во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет. Причиной смерти был назван сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Как признавался в интервью Михаил, в бешеном ритме живут очень и очень многие люди его возраста. Крайне напряженный рабочий график, перекусы фастфудом, недосып и частое курение сделали свое дело и серьезно подорвали здоровье еще молодого мужчины.

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Умер телеведущий Михаил Зеленский
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