Дмитрия Губерниева повергла в шок новость о смерти Михаила Зеленского: «Боже мой, горе»
Дмитрий Губерниев высказался о смерти Михаила Зеленского
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Самарин; 5-tv.ru
Известный российский телеведущий скончался 11 января на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане.
На 47-м году из жизни ушел наш коллега, телеведущий Михаил Зеленский. Много лет он проработал в ВГТРК, в последние годы вел программы на телеканале «Культура», где и сообщили о его смерти.
Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. По информации российской дипмиссии, журналиста госпитализировали в одну из больниц, но не смогли спасти. Точная причина смерти сейчас уточняется. По предварительным данным, Михаил Зеленский умер в результате инсульта.
Известие о смерти коллеги повергло в шок Дмитрия Губерниева. Он сделал публикацию в своем аккаунте в Telegram.
«Господи, Миша Зеленский умер. Больше 20-ти лет вместе работали, дружили. Боже мой, горе… Парню всего 46 было…», — написал Дмитрий Губерниев.
Зеленский сотрудничал с каналами «ТВ Центр», РТР, «Россия-1» «Россия-Культура», где вел программы «Вести-Москва», «Прямой эфир», «Билет в Большой», «Новости культуры» и другие. Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери Полина и София.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере Михаила Зеленского на телевидении, а также публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина о том, каким покойный был «в закулисье».
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