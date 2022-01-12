Чем известен внезапно скончавшийся журналист и телеведущий Михаил Зеленский

На 47-м году внезапно скончался известный российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. Обстоятельства смерти выясняются, по предварительным и неподтвержденным официально данным, несчастье случилось с Зеленским во время отдыха в Доминикане. Предположительно, там был госпитализирован с инсультом, но врачам не удалось его спасти.

Михаил Зеленский 7 сентября 1975 года в Москве. Учился сразу в двух вузах — в Хабаровском медицинском институте и Хабаровском институте физической культуры. Во время обучения получил разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию, после пар подрабатывал диджеем на радиостанции.

В 90-е поступил на курсы телерадиоведущих, спустя год получил место на «Радио Ностальжи», позже сел в кресло ведущего новостей на канале «ТВ Центр», работал также в новостных программах на РТР, «Россия-1» и «Культуре» В течение десяти лет был лицом передачи «Вести-Москва», после двухлетнего перерыва вернулся в студию в качестве автора, выпуски начали именоваться как «Вести-Москва» с Михаилом Зеленским.

Журналист стал серебряным призером второго проекта телеканала «Танцы на льду», параллельно с участием в шоу был ведущим программы-приложения «Танцы на льду. Взгляд изнутри» для телеканала «Спорт». На московском этапе эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года выступил в качестве факелоносца.

В 2015 году стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». В нем рассказал истории людей, их поиска смысла жизни и спасения, среди героев были хоккеист, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и бывший музыкант группы «Динамик» Геннадий Рябцев, принявший постриг под именем иеродиакона Германа. Одной из самых неоднозначных названа история отца Мануила, который шокировал близких, решив в 36 лет оставить мирскую жизнь и стать монахом.

С 2016 года и до последних дней работал обозревателем и ведущим на канале «Россия-Культура», в программах «Билет в Большой» и «Новости культуры», преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Михаил Зеленский был женат трижды. Первый брак с бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной продлился четыре года. От второго — с фигуристкой Еленой Грушиной — у него две дочери, 13-летняя София и девятилетняя Полина. С последней супругой, ею стала психолог Мила Рубинчик, зарегистрировал отношения в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина, потрясенного смертью Зеленского. Юрист рассказал, как познакомился с журналистом и каким тот был по другую сторону экрана.