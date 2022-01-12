Врач назвал причину инсульта Михаила Зеленского: «Это повышает риски в 10 раз!»

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Трагедия произошла во время его отдыха в Доминиканской Республике. По предварительным данным, у него случился инсульт.

По мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева, эта поездка могла стать спусковым крючком всех имеющихся проблем со здоровьем, что в итоге и привело к смерти журналиста.

Дело в том, что в прошлом году Зеленский перенес COVID-19. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, коварный вирус способен оказывать крайне негативное влияние на сосуды головного мозга, провоцируя развитие инсульта, считает эксперт.

То, что телеведущий совершил дальний перелет (из Москвы до Доминиканы лететь в прямым рейсом около 12-13 часов — Прим. ред.), да еще в страну с совсем другим климатом могло сильно ударить по его здоровью, ослабленному после ковида.

«Полагаю, что к трагедии привело опасное сочетание факторов: осложнения от коронавируса и длительный перелет на курорт. После ковида, как минимум, полгода надо воздерживаться от перемещения на большие расстояния, в том числе, в другие часовые пояса. Любой перелет крайне опасен возникновением тромбозов: риск их развития в самолете в десять раз выше, чем от COVID-19», — рассказал врач сайту KP.RU.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского стало известно сегодня, 12 января. По предварительной информации, его госпитализировали с инсультом, но спасти журналиста не удалось.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Семья военнослужащего часто переезжала с места на место, поэтому школу будущий журналист окончил в Хабаровске. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры.

Позднее Зеленский вернулся в столицу и успешно окончил курсы телерадиоведущих. Долгое время работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими передачами на телеканале «Культура».

Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери — София и Полина. В 2018-м он связал себя узами брака с психологом Милой Рубинчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Зеленского после его внезапной смерти удалила все фото в Instagram.