Врач назвал причину инсульта Михаила Зеленского: «Это повышает риски в 10 раз!»
Прямой перелет до Доминиканской Республики, где телеведущий отдыхал с женой, длится в среднем около 12 часов.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Трагедия произошла во время его отдыха в Доминиканской Республике. По предварительным данным, у него случился инсульт.
По мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева, эта поездка могла стать спусковым крючком всех имеющихся проблем со здоровьем, что в итоге и привело к смерти журналиста.
Дело в том, что в прошлом году Зеленский перенес COVID-19. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, коварный вирус способен оказывать крайне негативное влияние на сосуды головного мозга, провоцируя развитие инсульта, считает эксперт.
То, что телеведущий совершил дальний перелет (из Москвы до Доминиканы лететь в прямым рейсом около 12-13 часов — Прим. ред.), да еще в страну с совсем другим климатом могло сильно ударить по его здоровью, ослабленному после ковида.
«Полагаю, что к трагедии привело опасное сочетание факторов: осложнения от коронавируса и длительный перелет на курорт. После ковида, как минимум, полгода надо воздерживаться от перемещения на большие расстояния, в том числе, в другие часовые пояса. Любой перелет крайне опасен возникновением тромбозов: риск их развития в самолете в десять раз выше, чем от COVID-19», — рассказал врач сайту KP.RU.
О смерти телеведущего Михаила Зеленского стало известно сегодня, 12 января. По предварительной информации, его госпитализировали с инсультом, но спасти журналиста не удалось.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Семья военнослужащего часто переезжала с места на место, поэтому школу будущий журналист окончил в Хабаровске. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры.
Позднее Зеленский вернулся в столицу и успешно окончил курсы телерадиоведущих. Долгое время работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последнее время он руководил несколькими передачами на телеканале «Культура».
Журналист трижды был женат. Во втором браке у него родились две дочери — София и Полина. В 2018-м он связал себя узами брака с психологом Милой Рубинчик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Зеленского после его внезапной смерти удалила все фото в Instagram.
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