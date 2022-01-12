Вдова Зеленского после его внезапной смерти удалила все фото в Instagram

Супруга популярного телеведущего Михаила Зеленского, о смерти которого стало известно несколько часов назад, Мила Рубинчик не выходит на связь с журналистами и не комментирует свою трагедию. Она также удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram. У подписчиков нет возможности задать вопросы в комментариях к ее постам.

В посольстве России в Доминиканской Республике подтвердили — Зеленский действительно скончался в этой стране во время отпуска. Официальных причин смерти при этом не называют, все вопросы переадресовывают к семье и близким. По неподтвержденным данным, журналиста госпитализировали с инсультом, но спасти не смогли.

Instagram @laksmila

На отдых в Доминикану Михаил Зеленский отправился вместе с третьей женой — известным психологом. Пара узаконила романтические отношения в 2018 году. 39-летняя Мила Рубинчик– автор популярного YouTube-канала «Прокрастинатор», она транслирует методики обретения цели в жизни, помогает преодолеть лень и депрессию на пути к исполнению мечты, а также продает свой видеокурс «Инструкция по управлению женщиной». Блондинка гарантирует, что в течение шести дней мужчина может научиться строить отношения с избранницей.

Психологом Рубинчик стала два года назад, окончив Московский институт психоанализа. Первое образование получила в столичном институте телевидения и радиовещания. От первого брака у нее есть дочь Милана.

Первый брак Михаила Зеленского с бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной продлился четыре года. Вторая жена, фигуристка Елена Грушина родила журналисту двух дочерей, Полину и Софью. Пара прожила в браке шесть лет. Третий брак тоже оказался недолгим, но на этот раз счастье прервала трагедия. Зеленский и Рубинчик любили экзотические путешествия. В 2019-м они встретили Новый год в Мексике, в 2020-м — на Кубе, в этот раз решили отправиться в Доминикану. Что именно произошло во время поездки, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о профессиональных достижениях Михаила Зеленского, а также публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина о том, каким покойный был по другую сторону телеэкрана.