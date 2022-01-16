Сын Градского был в шоке от новости о вооруженном ограблении Марины Коташенко

Сын музыканта Александра Градского Даниил был в шоке, услышав, что на вдову артиста Марину Коташенко напали трое мужчин и похитили 100 миллионов рублей. В интервью 5-tv.ru директор по развитию «Градского Холла» признался, что не владеет подробностями о случившемся, и выразил надежду на благополучный исход чудовищной истории.

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», - сказал Даниил Градский.

Как ранее стало известно 5-tv.ru, злоумышленники напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Наро-Фоминске. По информации источника, неизвестные сымитировали ДТП. Когда Марина Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, заставили вернуться домой и забрали деньги.