Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского, похитили 100 млн рублей
Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского на 100 млн рублей
Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov
Подробности выясняются.
На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. Как сообщил источник 5-tv.ru, у женщины похитили 100 миллионов рублей. Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске.
По предварительным данным, на 255 километре ЦКАД злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги. Со слов Коташенко, нападение произошло еще около 12 часов дня 16 января, но она обратилась в правоохранительные органы только сейчас.
Подробности выясняются.
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