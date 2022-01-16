Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского, похитили 100 млн рублей

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 45 917

Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского на 100 млн рублей

Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского, похитили 100 млн рублей

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Подробности выясняются.

На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. Как сообщил источник 5-tv.ru, у женщины похитили 100 миллионов рублей.  Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске.

По предварительным данным, на 255 километре ЦКАД злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги. Со слов Коташенко, нападение произошло еще около 12 часов дня 16 января, но она обратилась в правоохранительные органы только сейчас. 

Подробности выясняются. 

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