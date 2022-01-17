Автомобиль вдовы Градского с возможными грабителями внутри попал на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что ее автомобиль в указанное Мариной Коташенко время проезжает в сторону ее коттеджа.

Ранее в ходе допроса женщина рассказала, что днем на трассе в нее врезался автомобиль. Из которой вышли вооруженные мужчины и вынудили ее вернуться с ними домой, где отобрали хранившиеся там 100 миллионов рублей.

«Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — говорится в сообщении полиции.

К правоохранителям Коташенко обратилась только спустя семь часов после происшествия, что и вызвало множество вопросов. Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию событий и версии, которые рассматривают следователи.