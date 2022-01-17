Инсценировка кражи? Новые подробности ограбления вдовы Александра Градского

Появляются все новые подробности нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, злоумышленники подстроили аварию на дороге, потом сели в машину к жертве и, угрожая оружием, вместе отправились к ней домой. Предположительно, забрав 100 миллионов рублей, скрылись.

В показаниях самой вдовы уже находят несоответствия. Например, странно, что крупная сумма хранилась не в банке, а дома под кроватью. Настораживает и позднее обращение вдовы в полицию. Юристы говорят: речь может идти об инсценировке кражи. Похожие схемы иногда применяются, когда наследников много.

«Человек с кем-то вступил в сговор, чтобы инсценировать якобы ограбление, завладел и дальше может распоряжаться значительной суммой средств», — предположил адвокат Дмитрий Чипчиу.

Напомним, Марина Коташенко и Александр Градский жили вместе 17 лет, но поженились перед самой смертью композитора. Всего у артиста четверо детей, между ними и вдовой как раз и поделят все состояние Градского. Сумму оценивают в 400 миллионов рублей.