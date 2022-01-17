Инсценировка кражи? Новые подробности ограбления вдовы Александра Градского
По одной из версий, предполагаемые бандиты подстроили ДТП на дороге и сели в машину к жертве с предметами, похожими на оружие.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Появляются все новые подробности нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, злоумышленники подстроили аварию на дороге, потом сели в машину к жертве и, угрожая оружием, вместе отправились к ней домой. Предположительно, забрав 100 миллионов рублей, скрылись.
В показаниях самой вдовы уже находят несоответствия. Например, странно, что крупная сумма хранилась не в банке, а дома под кроватью. Настораживает и позднее обращение вдовы в полицию. Юристы говорят: речь может идти об инсценировке кражи. Похожие схемы иногда применяются, когда наследников много.
«Человек с кем-то вступил в сговор, чтобы инсценировать якобы ограбление, завладел и дальше может распоряжаться значительной суммой средств», — предположил адвокат Дмитрий Чипчиу.
Напомним, Марина Коташенко и Александр Градский жили вместе 17 лет, но поженились перед самой смертью композитора. Всего у артиста четверо детей, между ними и вдовой как раз и поделят все состояние Градского. Сумму оценивают в 400 миллионов рублей.
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