Двадцать кило чистого веса: в деле вдовы Градского нашли еще одну странность

Со слов Марины Коташенко, она подобрала преступников на ЦКАД в Подмосковье, отвезла в коттедж, а затем помогла им сбежать. Кто же виноват в произошедшем? А может, это большая афера?

Накануне днем вдова поэта-песенника Александра Градского пострадала от рук злоумышленников. Актриса Марина Коташенко утверждает, что ее ограбили, угрожая оружием: вынесли из дома 100 миллионов рублей. В деле нашли массу нестыковок, начиная от хранения наличных под кроватью до семичасового молчания, чтобы преступники могли уйти. Но оказалось, и это еще далеко не все…

«Слепая» зона

В современном мире вряд ли кто-то осмелится хранить деньги дома. Тем более, если речь идет об огромных суммах. Вдова Градского — дама небедная, но откуда под ее кроватью в спортивной сумке могли взяться 100 миллионов, непонятно до сих пор. По одной из версий, это — часть наследства умершего музыканта, которое актриса просто не захотела делить с родственниками-конкурентами. Если это так действительно так, становится понятно, к чему были нужны бесконечные маскировки и попытки улизнуть от закона.

По словам Коташенко, ее «приключения» начались с ДТП на подмосковной ЦКАД. Вдова Градского уверяла: неизвестные подкараулили ее и специально врезались в авто, чтобы пересесть и добраться до коттеджа с деньгами. В принципе в это можно поверить, но вот что странно: ни одна камера не смогла зафиксировать передвижения машин с преступниками и разборок.

Сайт KP.RU уточняет: ЦКАД — платная дорога, при въезде на которую номера авто всегда фиксируются. Но в случае с Коташенко произошло немыслимое. На своем Lexus дама проехала совсем небольшой участок трассы, до которого как раз «не добивают» камеры. Затем, после якобы спланированного ДТП, докатилась до разворота, где дорога спускается под мост, — и опять пустота.

Что происходило после аварии, если таковая вообще была, — неясно. Есть ли вероятность, что Марина Коташенко специально подхватила сообщников в месте, где никто и ничто не заметит? Конечно. Особенно, учитывая тот факт, что после ограбления звезда добровольно отвезла преступников к Апрелевке, где те пересели на неизвестное авто и скрылись в одночасье.

Кто прав, кто виноват в ситуации — будет разбираться суд. Впрочем, шансы, что преступников с тяжелой ношей найдут, конечно, остаются. Как ни крути, 20 килограммов и 400 граммов чистого веса (если в сумке были пачки пятитысячных купюр, где каждая весит по 1,02 грамма) трудно спрятать от любопытных глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему блогер Лена Миро высмеяла историю с ограблением Марины Коташенко.