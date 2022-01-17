Миро о миллионах под кроватью вдовы Градского: «Я бы даже сексом не смогла заниматься!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 495

Блогер Миро высмеяла ограбление вдовы Градского из-за нестыковок

Миро о миллионах под кроватью вдовы Градского: «Я бы даже сексом не смогла заниматься!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Ограбление вдовы Градского Марины Коташенко

Известный блогер не верит, что ситуация с ограблением Марины Коташенко проста и легка. Обозреватель не исключает заинтересованности дивы в пропаже почти 100 миллионов рублей.

Светский обозреватель Лена Миро высмеяла историю с ограблением вдовы Александра Градского. Блогера удивило то, как «инфантильно» Марина Коташенко относится к жизни, если ее рассказ — чистая правда. Добровольно отдать преступникам несколько десятков миллионов рублей, хранимых под кроватью в спортивной сумке, а затем отвезти злоумышленников к авто, на котором можно скрыться, и дать фору в семь часов — что-то из области фантастики?

«Очень странное дело, достойное расследования Шерлоком Холмсом. У меня куча вопросов. Во-первых, зачем дома хранится такая огромная сумма? Не понимаю. Я бы даже сексом не смогла заниматься на кровати, зная, что под ней — такая гора денег. Отвлекалась бы на пересчитать», — не без сарказма написала Миро в личном блоге.

Второй вопрос, не дающий покоя светскому обозревателю, тоже банален: зачем Коташенко добровольно повезла домой бандитов? Лена Миро допустила мысль, что при встрече со злоумышленниками дива могла растеряться. При этом она сомневается, что поселок, где стоит дом селебрити, не охраняется и не имеет КПП, где можно закричать и попросить защитников о помощи. Блогер считает, что в элитном коттедже семейства Градских должна была быть хотя бы самая элементарная тревожная кнопка. Но и ее (если таковая имелась) никто не нажал.

«Иными словами, избежать организованного ограбления довольно просто. Странно, что вдова покорно привела в дом преступников. Неужели не посетила мысль, что легко могли и убить?.. Следствию предстоит сложнейшее расследование. Странной в этой истории, с моей позиции, вообще все», — заключила Лена Миро.

ЧП в доме Марины Коташенко произошло днем 16 января. По версии женщины, преступники подкараулили ее на ЦКАД в Подмосковье, устроили аварию, а затем, как по сценарию, под угрозой заставили ехать за деньгами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержать преступников по горячим следам не получилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звездный адвокат Сергей Жорин отреагировал на ситуацию с ограблением Марины Коташенко.

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