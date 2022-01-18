Миро назвала четыре ошибки вдовы Александра Градского, приведших к ограблению

Вдова поэта-песенника Александра Градского могла избежать ограбления, если бы не допустила четыре фатальные ошибки. Такое мнение выразила светский обозреватель Лена Миро, раскритиковавшая пострадавшую женщину.

По версии актрисы Марины Коташенко, события разворачивались стремительно и времени на раздумья не было совсем. Со слов несчастной, сначала преступники на авто подкараулили ее на подмосковной ЦКАД и организовали ДТП. Затем запрыгнули в машину и потребовали отвезти в коттедж, где забрали 100 миллионов рублей наличными. Кроме того, злоумышленники якобы заставили звезду доставить их в район Апрелевки, откуда скрылись на машине в неизвестном направлении. В деле куча нестыковок. Это и напрягло Миро.

«Во-первых, зачем дома хранится такая огромная сумма? В 2022 году — это довольно странно. Во-вторых, зачем Марина повезла в дом грабителей? Что это за инфантильность такая? Случилось ДТП — заперла двери и жди полицию. По-моему, что именно так нужно делать, знают все», — делилась мыслями с подписчиками блогер.

Третьей ошибкой Лена Миро сочла нежелание Коташенко попросить помощи у сторонних лиц. Светский обозреватель заметила, что дом вдовы Градского почти наверняка находится в поселке, который охраняется. Если так, то есть и КПП, и шлагбаум. Остановилась, закричала, тебе помогли — один из вариантов развития событий.

«И это не говоря уж о тревожной кнопке в доме, нажать на которую незаметно совсем несложно. Иными словами, избежать организованного ограбления довольно просто. Странно, что вдова исполнителя растерялась, что покорно привела преступников в дом и отдала им то, что так красиво покоилось под кроватью», — подытожила светский обозреватель.

По факту случившегося с Мариной Коташенко возбудили уголовное дело. Его под личный контроль взяла подмосковная прокуратура. Было это настоящее ограбление или дива незаурядным способом попыталась избавиться от денег, что могли быть поделены между всеми наследниками Александра Градского, — стражам порядка еще предстоит выяснять.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог подставить Марину Коташенко и «слить» информацию о ее миллионах.