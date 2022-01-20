О каких болезнях говорит внезапная или долго непроходящая усталость

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 255

Врач Болибок рассказал, на какие болезни указывает внезапная усталость

О каких болезнях говорит внезапная или долго непроходящая усталость

Фото: Depositphotos / olly18

Тема:
Омикрон

Медики объяснили, почему эти симптомы требуют немедленного визита как минимум к терапевту.

Внезапно охватившая вас усталость или повторение этого состояния могут быть симптомами серьезного заболевания, и визит к врачу в таком случае жизненно необходим. В списке рисков — онкология, сахарный диабет, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и гормональные сбои. Об опасности, кроющейся за высокой утомляемостью, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, силы резко могут оставить человека и в случае инфицирования коронавирусом. Неожиданно навалившаяся усталость — один из отличительных признаков всех разновидностей COVID-19, в том числе штаммов «дельта» и «омикрон».

«При „омикроне“, как правило, она наблюдается в сочетании с головной болью, болью в горле, температурой, легким покашливанием, заложенностью носа. Внезапная усталость также может возникать при острых респираторных заболеваниях, вызванных, к примеру, микоплазмами — это микробы, которые вызывают фарингиты, бронхиты, пневмонии», — цитирует доктора URA.RU.

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в свою очередь подчеркивает: если длительное состояние утомленности, снижение трудоспособности наблюдаются не впервые, нужно как можно скорее записаться на прием к врачу.

Специалист, проанализировав жалобы, назначит необходимые исследования и тесты, по результатам которых назначит лечение или восстановительную терапию. Предупредить болезнь или обнаружить ее на ранней стадии, значит, избежать фатальных последствий, предупреждают эксперты.

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