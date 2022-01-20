Волочкова о якобы избитом по ее указке продюсере: «Я не знаю этого человека!»

Звезда прокомментировала скандальное заявление Александра Валова. Он утверждал, что сводил балерину с богатыми мужчинами за миллионы и получал за это процент.

Анастасия Волочкова заявила, что никогда не была знакома с продюсером Александром Валовым, давшим на днях скандальное интервью с пикантными подробностями о балерине. Мужчина заявил, что сводил танцовщицу с богачами за миллионы и получал неплохой процент от выручки с этих интимных встреч.

Валов сдал знаменитостей, оказывающих секс-услуги, чем сильно обидел Волочкову — та решила, что речь идет, в том числе, и о ней. Спустя полгода, по словам продюсера, он позвонил балерине, предложил новое свидание с влиятельным господином и получил согласие. Но на встречу в Валовым танцовщица якобы пришла с очередным любовником и охраной, и сводника избили, пишет сайт KP.RU.

Однако, отмечал в интервью пострадавший, он доказал бойфренду Волочковой, что не лгал, показав переписку с ней. Тот, со слов избитого, извинился, деньгами компенсировал моральный ущерб и попросил забыть об Анастасии. Что Валов и сделал, добавив: «она мне после этого и так больше не усралась». Селебрити сплетню опровергла.

«Вокруг моего имени столько инсинуаций, и столько есть людей, которые хотят устраивать провокации и пиариться за счет моего имени, что я уже ничему не удивляюсь. Что только люди могут придумать и выдумать, если они сами не имеют своего имени и никому не интересны. Они прекрасно понимают, что при упоминании фамилии Волочкова сразу будет ажиотаж и вокруг них», — заявила звезда.

По словам Волочковой, она представления не имеет, кто такой Валов. Он никогда не был ее продюсером и не имеет с ней вообще ничего общего.

«У меня в жизни не было продюсера, я сама себе продюсер. У меня есть директор Светлана Герасимова, есть человек, который всегда рядом, как друг и партнер, помощник», — заключила балерина.

Стоит отметить, Герасимова тоже умеет подливать масла в огонь скандалов вокруг Анастасии Волочковой. Так, недавно, она заявила, что танцовщица никогда не летает трезвой в связи с боязнью самолетов. Высказывание прозвучало после публикации видео авиадебоша — звезда издевалась над бортпроводником, который просил ее не нарушать правила поведения и надеть маску. Ее поддерживал оскорбительным шуточками в адрес стюарта новый бойфренд Сережа — пара летела в Москву с отдыха на Мальдивах.

Как пишут dni.ru, эта, а также многие другие выходки Волочковой могут иметь неожиданное объяснение. Медиум Мирослава Коллавини поставила знаменитости диагноз — нестабильная психика с обострениями на фоне приближающегося климакса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Волочкову могут посадить на 15 суток из-за скандала.