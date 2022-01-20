Неожиданный поворот: Байден заявил, что Украине не место в НАТО

Великобритания организовала масштабные поставки вооружения на Украину. А заявлениями о возможном нападении со стороны России Запад прикрывает совсем иные цели — Украину хотят превратить в новую арену для провокаций в отношении нашей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И эти слова лишь подтверждает выступление Джо Байдена. На пресс-конференции по итогам года на президентском посту, он мало говорил о ситуации внутри США, зато активно размахивал кулаками в адрес Москвы. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок с подробностями.

Главный сигнал Байдена журналистам — он готов отвечать на вопросы. Даже не захватил из овального кабинета листочков с подсказками. Но толстая папка со всей информацией ждала его на трибуне. И он хватался за нее, как за спасительный плот.

Байден раскрывает папку и пытается в ней что-то прочитать, но журналисты отвлекают. Внутри — мы заметили — листы с ярко выделенными кусками текста. Из нее президент США узнавал и имена задающих вопросы. И даже зачитывал ответы тоже «по листу». Импровизация — не самая сильная сторона Джо. Он, например, считает, что в США ситуация с COVID лучше, чем год назад. И вот что ответил на замечание по поводу закрытых школ.

«Очень мало школ закрывается. Более 95% все еще открыты», — сказал Байден.

Но оставшиеся 5% — это семь тысяч школ. Не замечает Байден и инфляцию, и проблемы безработицы в своей стране. Россия важнее внутриамериканской политики. Вопрос про отношения с нашей страной стал третьим в списке.

«Если они сделают на Украине то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике», — сказал Байден.

Байден все еще считает российское вторжение на Украину возможным. Правда, появились нюансы. Он считает, что если оно будет «незначительным», то и наказывать за него не стоит. А уж за значительное президент США обещал всю мощь своих санкций обрушить.

«Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами», — сказал президент США.

При этом, американский президент признает, что санкции ударят и по США, и по остальному западному миру. Так может просто знает, что они не потребуются? В сравнении с предыдущей риторикой, новые заявления уже допускают и мирное решение вопроса. Вот и в Киеве призвали не готовиться к войне.

«Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ — быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра, — это точно ее не остановит», — сказал Зеленский.

Не будет войны? А как же быть с заявлениями, что Украина ее уже ведет с Россией аж с 2014 года? В хитростях незалежных заявлений разбираться бесполезно. Но смена американско-украинского вектора может быть реакцией на недавние переговоры.

Тот же Байден теперь заговорил, что неразмещение оружия на украинской территории «может обсудить». И вхождение Украины в НАТО не близко.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов», — сказал Байден.

Но в российском МИД свой взгляд на американские обещания.

«Запад готовит собственные масштабные провокации против Киева, прикрываясь заявлениями о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины», — сказала Мария Захарова.

То есть долгожданное выступление Байдена так и не помогло найти выход из сложной ситуации. Президент США считает, что встречи по безопасности не принесли результата. И его заявления тоже оставили двоякое ощущение. Есть одна сторона — где хорошо освещенный Байден хвалит себя и раздает обещания. А есть другая — где в журналисты кучкуются вокруг телесуфлера и желтой стремянки, пытаясь понять, что именно он имел в виду. И контролирует ли ситуацию.