Гарик Сукачев о смертельном ДТП Ефремова: «Того самого Мишани больше не стало»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 479

По словам друга-музыканта, артист, отбыв свой срок в колонии, вернется «человеком изменившимся».

Гарик Сукачев о смертельном ДТП Ефремова: «Того самого Мишани больше не стало»

Фото: ТАСС / Григорий Сысоев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов никогда не будет прежним после трагедии, виновником которой стал. Авария, унесшая жизнь человека, тюремный срок и тяжелые переживания навсегда изменили его, уверен друг отбывающего наказание в колонии артиста, музыкант и режиссер Гарик Сукачев.

«Московские шалопаи» — так зовет компанию своих близких приятелей рокер. В нее входят, в том числе, Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов. По словам Сукачева, собираясь, друзья неизменном говорят об осужденном актере, его семье, детях и роковом ДТП.

Игорь Иванович считает актера гением и прекрасным человеком, но безусловно виновным в смерти ни в чем неповинной жертвы аварии, и за это отвечает. Ефремов, говорит Сукачев, не только представить великой актерской династии, но и глубокий и рефлексирующий человек. Переживать беду ему непросто, хотя она многому научила.

«Дальше этот крест ему нести всю свою жизнь. И, конечно же, Иван Иванович (Охлобыстин — Прим. ред.) об этом говорил. Мы никогда уже не встретим того Мишаню, которого мы знали. После этой аварии и гибели человека, того самого Мишани больше не стало. Вернется человек изменившийся», — цитирует рокера StarHit.ru.

Сукачев также призвал людей, осыпающих Ефремова проклятиями и гневными комментариями, помнить, что он большой профессионал и не плохой человек. В нем, говорит, «много всего понамешано», но в близком кругу артиста не просто любят, а обожают, невзирая на «внешние закидоны». Актера друг назвал трепетным отцом, который всегда заботился о детях — теперь пришло время кому-то позаботиться о нем.

Михаил Ефремов отбывает срок в ИК-4 УФСИН за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, виновником которого стал в июне 2020 года. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, фильм Михаила Ефремова «Евангелие от Федора» победил на конкурсе среди осужденных.

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