Британские врачи назвали неочевидные симптомы «омикрона»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 4 542

Признаки заражения быстро распространяющегося штамма коронавируса можно отследить, если внимательно прислушаться к своему организму.

Британские врачи назвали неочевидные симптомы «омикрона»

Фото: Depositphotos / Meggan

Тема:
Омикрон

Британские эксперты назвали некоторые неочевидные симптомы, которые указывают на то, что человек мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой Управление национальной статистики и Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства.

Одним из самых распространенных признаков заражения штаммом является усталость. Она наблюдается почти у 62% заболевших COVID-19. По словам врача Сачин Награни, симптом может свидетельствовать как о ранней стадии заражения «омикроном», так и возникать по другим причинам. Еще одним признаком называют мышечные боли и ломоту в теле. Это обуславливается реакцией организма на столкновение с «омикроном».

Выяснилось, также что у части заболевших этим штаммом или «дельтой» отмечалась потеря аппетита. Кроме того, по мнению экспертов, тошнота и диарея являются довольно распространенными признаками заболевания. Они подчеркивают, что эти симптомы, обычно сопровождаются другими явными проявлениями коронавируса, например, болью в горле или потерей обоняния.

Как писал 5-tv.ru ранее, эпидемиолог Александр Горелов рассказал, кто наиболее подвержен заражению «омикроном».

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