Британские врачи назвали неочевидные симптомы «омикрона»
Признаки заражения быстро распространяющегося штамма коронавируса можно отследить, если внимательно прислушаться к своему организму.
Фото: Depositphotos / Meggan
Британские эксперты назвали некоторые неочевидные симптомы, которые указывают на то, что человек мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой Управление национальной статистики и Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства.
Одним из самых распространенных признаков заражения штаммом является усталость. Она наблюдается почти у 62% заболевших COVID-19. По словам врача Сачин Награни, симптом может свидетельствовать как о ранней стадии заражения «омикроном», так и возникать по другим причинам. Еще одним признаком называют мышечные боли и ломоту в теле. Это обуславливается реакцией организма на столкновение с «омикроном».
Выяснилось, также что у части заболевших этим штаммом или «дельтой» отмечалась потеря аппетита. Кроме того, по мнению экспертов, тошнота и диарея являются довольно распространенными признаками заболевания. Они подчеркивают, что эти симптомы, обычно сопровождаются другими явными проявлениями коронавируса, например, болью в горле или потерей обоняния.
Как писал 5-tv.ru ранее, эпидемиолог Александр Горелов рассказал, кто наиболее подвержен заражению «омикроном».
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