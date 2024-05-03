Небесные сюрпризы: жители Москвы и Петербурга смогли увидеть северное сияние
Жители Москвы и Подмосковья смогли увидеть северное сияние
Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Hibbeler; 5-tv.ru
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Причиной нетипичного для столицы явления стала мощная магнитная буря.
Зима вернулась в несколько российских регионов. Этой ночью в центральной части страны и на Урале выпал майский снег. Такие кадры выкладывают в сеть пользователи из Нижегородской, Ивановской, Кировской и Свердловской областей. Где-то землю едва припорошило, а где-то разыгралась настоящая метель.
Тем временем жители европейской части России стали свидетелями северного сияния. Увидеть красочное явление могли в Москве и Петербурге, а также Курской и Белгородской областях.
На фотографиях видно, как небо окрасилось яркими разноцветными всполохами. Причиной такой красоты была мощная магнитная буря. По информации ученых, она стала третьей по силе с начала года.
Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей предупредили о сильных дождях и штормовом ветре на Пасху.
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