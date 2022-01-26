Останется там умирать: Выписанный из Коммунарки Куравлев уже 6 дней находится в хосписе
Выписанный из Коммунарки Куравлев уже шесть дней находится в хосписе
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
85-летнему актеру диагностировали прогрессирующую болезнь. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Леонид Куравлев уже шесть дней находится в хосписе имени Миллионщиковой. 26 января некоторые СМИ сообщили о том, что звезда кино только сейчас был выписан из Коммунарки, куда был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Однако по данным 5-tv.ru, Леонид Куравлев покинул медучреждение еще в пятницу, 21 января, и находится в хосписе уже шесть дней.
Леонид Куравлев был госпитализирован в новогодние праздники с подозрением на коронавирус. Однако судя по всему, речи о его выздоровлении не идет. Выявленную пневмонию удалось вылечить, но оказалось, что состояние здоровья звезды кино гораздо хуже.
Как стало известно 5-tv.ru, актера осмотрели неврологи. В результате было принято решение перевести Куравлева в хоспис имени Миллионщиковой. Ему присвоен паллиативный статус.
Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Состояние народного артиста РСФСР оценивается как средне тяжелое. Кроме того у актера, который находится в сознании, был взят тест на коронавирус, в его палату никого не пускают.
По данным 5-tv.ru, забирать из хосписа народного артиста РСФСР не планируют, вероятнее всего свои последние дни он может провести именно в этом учреждении. Однако врачи не оставляют попытки поднять звезду кино на ноги.
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