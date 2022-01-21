Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 13 434

По предварительным данным, 85-летнему актеру диагностировали прогрессирующую болезнь.

Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Леонид Куравлев

Тяжелобольного Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке, куда он был госпитализирован в новогодние праздники с подозрением на коронавирус. Однако судя по всему, речь о выздоровлении не идет. Выявленную пневмонию удалось вылечить, но оказалось, что состояние здоровья звезды кино гораздо хуже.

Как стало известно 5-tv.ru, актера осмотрели неврологи. В результате было принято решение перевести Куравлева в хоспис имени Миллионщиковой. Ему присвоен паллиативный статус.

Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Состояние народного артиста РСФСР оценивается как средне тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии.

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