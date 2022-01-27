В ЮАР обнаружили новый потенциально опасный для людей коронавирус

В ЮАР обнаружен новый коронавирус под названием NeoCov. Китайские исследователи заявили, что на данной стадии мутации он не опасен для человека, однако может стать серьезной угрозой в будущем.

Сейчас новый коронавирус проникает в организм летучих мышей. Для этого NeoCov использует рецептор ACE2. Точно таким же образом вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, заражает людей.

Хоть сейчас, по мнению ученых, NeoCov не способен заразить человека, достаточно произойти всего одной точечной мутации, чтобы вирус начал поражать человеческие клетки.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в сообщении ученых на сайте bioRxiv.

В случае неблагоприятной для людей мутации новый коронавирус будет представлять особую опасность, ведь его протеканию не смогут помешать антитела и особые белки.

Стоит также отметить, что сейчас исследование находится в статусе препринта и нуждается в проверке экспертов.

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