Бодра и весела: как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара в квартире

Возгорание в квартире певицы в Москве произошло 18 ноября. Она получила серьезные ожоги, многие фанаты боялись, что больше не увидят свою любимицу. Но, судя по всему, поводов переживать нет.

Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру и показала последствия страшного пожара. Исполнительница хита «Чашка кофию» не так давно выписалась из больницы и сейчас восстанавливает не только жилище, но и здоровье. Запись имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Как видно на записи, что квартира серьезно пострадала из-за огня. В жилище идет масштабный ремонт. Сама артистка выглядит достаточно бодрой, оптимистично настроенной. Однако ожоги дают о себе знать, звезда немного хромает, вероятно и подниматься на второй этаж своего жилища ей непросто.

Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября 2021 года. Певица была госпитализирована. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Она находилась в коме. Хлебникова получила ожоги 20% тела, пострадали лицо, грудь и ноги. За время нахождения в больнице артистка перенесла две операции.

По некоторым данным, певица вернулась домой после гастролей, выпила и заснула в кровати с зажженной сигаретой, после чего произошло возгорание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы.