Бодра и весела: как выглядит Марина Хлебникова после страшного пожара в квартире
Как выглядит Марина Хлебникова после пожара в квартире
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru
Возгорание в квартире певицы в Москве произошло 18 ноября. Она получила серьезные ожоги, многие фанаты боялись, что больше не увидят свою любимицу. Но, судя по всему, поводов переживать нет.
Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру и показала последствия страшного пожара. Исполнительница хита «Чашка кофию» не так давно выписалась из больницы и сейчас восстанавливает не только жилище, но и здоровье. Запись имеется в распоряжении 5-tv.ru.
Как видно на записи, что квартира серьезно пострадала из-за огня. В жилище идет масштабный ремонт. Сама артистка выглядит достаточно бодрой, оптимистично настроенной. Однако ожоги дают о себе знать, звезда немного хромает, вероятно и подниматься на второй этаж своего жилища ей непросто.
Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября 2021 года. Певица была госпитализирована. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. Она находилась в коме. Хлебникова получила ожоги 20% тела, пострадали лицо, грудь и ноги. За время нахождения в больнице артистка перенесла две операции.
По некоторым данным, певица вернулась домой после гастролей, выпила и заснула в кровати с зажженной сигаретой, после чего произошло возгорание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы.
- 27 янв
- Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру и показала последствия страшного пожара
- 27 янв
- Марина Хлебникова рассказала о своем состоянии: «Работать пока точно не смогу»
- 23 янв
- Марина Хлебникова о последствиях пожара: «С лицом у меня все в порядке!»
- 22 янв
- Наталия Гулькина об оставшейся без дома Марине Хлебниковой: «Ходит туда-сюда»
- 21 янв
- Хлебникова выпустила оптимистичный клип о Петербурге после выписки из больницы
- 16 янв
- Данко о беспомощности Хлебниковой: «Для Марины никто деньги собирать не будет»
- 11 янв
- Лечение Хлебниковой от ожогов йодом сочли опасным: «Может усугубить ситуацию!»
- 11 янв
- Дочь Хлебниковой об изменениях во внешности певицы после пожара: «Я видела маму»
- 10 янв
- Марина Хлебникова назвала вероятную причину пожара в ее квартире
- 10 янв
- «Мне больно»: Хлебникова рассказала о своем состоянии и возможной дате выписки
Читайте также
79%
0.01 88.47
-0.68
Нашли ошибку?