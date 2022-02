ТОП-4 продуктов, спасающих от зимней хандры и сезонной депрессии

Справиться с так называемой зимней хандрой можно с помощью еды, утверждают врачи Американской психиатрической ассоциации. Медики рассказали, что некоторые люди в холодное время года или в межсезонье испытывают сезонное аффективное расстройство (САР). Его последствиями становятся апатия, усталость, нарушение когнитивных функций, ожирение и депрессия.

В частности, к такому расстройству могут привести дефицит витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина. Женщины подвержены ему больше мужчин. Симптомы начинают проявляться осенью, продолжают зимой, когда мало солнечного света. К весне становится полегче и повеселее. Но что делать сейчас, в конце и начале самых сложных месяцев — января и февраля?

Во-первых, полагают эксперты, если справиться с этим состоянием самостоятельно трудно, нужно обратиться к психологу. Некоторым могут понадобиться антидепрессанты, пишет Eat This, Not That!. Диетолог Джулиана Тамайо советует также добавить в рацион обогащенные злаки — входящие в их состав клетчатка, витамин B12 и фолиевая кислота являются тремя главными борцами с депрессией. Насыщение полезными веществами омолаживает организм, поддерживает психическое здоровье, придают сил и энергии.

Полезно зимой есть также рыбу, тофу и темный шоколад. В них содержатся соответственно нежирные белки, не вызывающие расстройств желудка, и магний, способствующий нормализации эмоционального фона.

