ТОП-4 продуктов, спасающих от зимней хандры и сезонной депрессии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 5 844

Оказывается, плохое настроение можно «заедать», но с помощью специальной диеты.

ТОП-4 продуктов, спасающих от зимней хандры и сезонной депрессии

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Справиться с так называемой зимней хандрой можно с помощью еды, утверждают врачи Американской психиатрической ассоциации. Медики рассказали, что некоторые люди в холодное время года или в межсезонье испытывают сезонное аффективное расстройство (САР). Его последствиями становятся апатия, усталость, нарушение когнитивных функций, ожирение и депрессия.

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В частности, к такому расстройству могут привести дефицит витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина. Женщины подвержены ему больше мужчин. Симптомы начинают проявляться осенью, продолжают зимой, когда мало солнечного света. К весне становится полегче и повеселее. Но что делать сейчас, в конце и начале самых сложных месяцев — января и февраля?

Во-первых, полагают эксперты, если справиться с этим состоянием самостоятельно трудно, нужно обратиться к психологу. Некоторым могут понадобиться антидепрессанты, пишет Eat This, Not That!. Диетолог Джулиана Тамайо советует также добавить в рацион обогащенные злаки — входящие в их состав клетчатка, витамин B12 и фолиевая кислота являются тремя главными борцами с депрессией. Насыщение полезными веществами омолаживает организм, поддерживает психическое здоровье, придают сил и энергии.

Полезно зимой есть также рыбу, тофу и темный шоколад. В них содержатся соответственно нежирные белки, не вызывающие расстройств желудка, и магний, способствующий нормализации эмоционального фона.

Ранее, как писал 5-tv.ru, диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему колбаса вызывает рак толстой и прямой кишки.

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