Семина про мечту Куравлева о смерти: «Нормальный мужик превратился в плаксу»

По словам актрисы, в последние годы ее коллега «упивался ненавистью ко всем и вся», после кончины жены он хотел лишь скорее последовать за ней.

Покойный народный артист Леонид Куравлев в последние годы был мрачен, мечтал поскорее отправиться вслед за умершей в 2012 году женой Ниной, рассказала народная артистка РФ Тамара Семина. Актриса знала коллегу много лет, они вместе учились и оба посвятили жизнь кино. По словам Семиной, Куравлев и в молодости не отличался общительностью и веселым нравом, а в старости стал совсем нелюдимым.

Как отметила артистка, проблем с памятью у коллеги она не замечала, скорее, полагает она, его состояние можно было назвать затяжной депрессией. Навязчивые мысли о смерти, по мнению Семиной, можно объяснить ненавистью, которую питал Куравлев к людям и самой жизни.

«Исполнилась самая заветная мечта Леонида в последние годы — умереть. Когда мы с ним встречались, говорили по телефону, он твердил о смерти. Слушать его было невозможно. Некогда нормальный мужик превратился в плаксу, и видеть это было ужасно», — цитирует актрису «Экспресс газета».

Семина подчеркнула, что дети Куравлева «носились с отцом как с маленьким ребенком», не жалели сил и средств для лечения, определили в хороший хоспис, но не дожидались благодарности. Пожилой папа твердил только о нежелании жить, родные всерьез опасались попытки суицида.

ТАСС / Смертин Павел

Тамара Семина не скрыла, что осуждает Куравлева, она уверена: любой человек должен благодарить бога за каждую минуту жизни. Ставит в пример своего мужа — актера Виктора Прокофьева. После инсульта тот в течение 15 лет боролся за каждый вдох и никогда не унывал, близким тоже не позволял.

А у Куравлева, думает она, несмотря на любовь миллионов поклонников, «опустились руки». Супруга ему помогала держаться на плаву, подстегивала. Но когда она умерла, артист «раскис и сдался».

«Нельзя так вести себя мужику, нельзя… Здоровый психически человек не будет мечтать о смерти и искать способы, как быстрее уйти. Но у Лени была навязчивая идея — уйти на тот свет. Его не радовали встречи с друзьями, не радовали предложения режиссеров работать, он только хандрил и упивался ненавистью ко всем и вся», — заявила Семина.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет — в хосписе после долгой болезни. 5 января его госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией, позже диагностировали серьезные поражения мозга. Свое имя на памятнике на могиле жены он написал еще при жизни.

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