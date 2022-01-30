Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева
Звезда отечественного кино скончался 30 января в возрасте 85 лет.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева. По информации Союза кинематографистов, церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится во вторник, 1 февраля. С большой долей вероятности он будет похоронен на Троекуровском кладбище, где в настоящий момент покоится его супруга.
Состояние Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. Его экстренно госпитализировали с пневмонией. Диагноз COVID не подтвердился, но поражение легких было достаточно обширным. Во время терапии у актера выявили проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Он перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Мастеру было 85 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Леонид Куравлев написал свое имя на памятнике жены на кладбище.
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