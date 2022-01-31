Остеопат объяснил, как школьница выжила после падения с 22 этажа в Москве

Специалисты уже третий день ищут объяснение чудесному спасению восьмиклассницы, упавшей с балкона жилой высотки.

Выпавшая из окна 22-го этажа жилого дома 14-летняя школьница выжила благодаря ряду факторов, в том числе присутствию алкоголя в крови. Об этом заявил врач-остеопат Александр Евдокимов.

Медик объяснил, что в состоянии опьянения «тело становится расслабленным, не успевает напрягаться и концентрироваться на чем-то, поэтому при падении энергия распределяется более равномерно».

Он также предположил, что в полете школьница натыкалась на карнизы, выступы, бельевые веревки и «могла скользить по стене», что замедлило скорость падения. Наконец, нужно учитывать и поверхность, на которую девочка упала, отмечает врач.

«Сейчас зима, достаточно много снега, может, на месте падения были большие сугробы, а поверхность ударения — наклонной, и энергия падения частично перешла в энергию скольжения. Скорее всего, совокупность факторов. Это не голый асфальт, а сугробы. Они, наверное, самую большую роль и сыграли», — цитирует Евдокимова NEWS.ru.

Ранее опытные врачи усомнились в правдоподобности истории с падением школьницы с 22-го этажа. По словам детского хирурга Дмитрия Сорокина, вероятность выжить при падении с большой высоты есть у совсем маленьких детей и грудничков — несмотря на их хрупкость, легкий вес позволяет смягчить удар. Но если речь идет о почти взрослой девушке, история звучит, скорее, как байка, а не реальный случай, отметил Сорокин.

В свою очередь завкафедрой травматологии и ортопедии СЗГМУ Валентин Неверов заявил, что не иначе как высшие силы помогли упавшей школьнице не разбиться в лепешку.

«Это чудо. Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — заявил Неверов.

Однако факт остается фактом: упав с 22-го этажа, 14-летняя школьница «встала и пошла». Именно так описывают ее падение соседи.

Невероятный инцидент произошел 29 января в Москве: подвыпившая восьмиклассница упала, пытаясь перелезть через балкон на 22-м этаже жилой высотки. При этом она не только выжила, но и не получила угрожающих жизни и здоровью увечий: врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные поверхностные ссадины и ушибы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве.