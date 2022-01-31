Стали известны подробности прощания и похорон Леонида Куравлева
В Союзе кинематографистов сообщили, что прощание с актером Куравлевым будет закрытым
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Знаменитый актер скончался 30 января от остановки сердца на фоне тяжелых заболеваний.
Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате во вторник, 1 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.
«Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после — захоронение на Троекуровском кладбище. Прощания не будет», — сказал собеседник агентства.
Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Последние дни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы в Коммунарке 21 января. Туда Куравлев был экстренно госпитализирован 5 января с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник Никас Сафронов вместе со скульптором Александром Рукавишниковым еще при жизни Леонида Куравлева разрабатывала эскиз надгробного памятника ему по его собственной просьбе.
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