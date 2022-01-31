Сафронов рассказал, как Куравлев просил его о памятнике для себя и жены

Народный художник РФ вместе со скульптором, тоже народным художником, Александром Рукавишниковым, разрабатывал эскиз памятника Леониду Куравлеву еще при его жизни. По его словам, артист пришел к нему с просьбой о монументе лично, решил заранее позаботиться о том, как будет выглядеть его могила. В тот момент актер уже знал, что последний покой обретет там же, где была похоронена его супруга Нина, на Троекуровском кладбище Москвы.

«Говорит: „Неудобно, буду лежать, а люди будут смеяться“, что вполне нормально. Пирамиды люди строили, в Италии строят склепы, прорабатывая все нюансы, чтобы всем, кто там будет находиться, было комфортно, чтобы это было прилично, соответствовало их уровню и статусу. Я отнесся к этому очень серьезно, хотя это приняли все за ненормальность, но я взялся за эскизы», — поделился Сафронов.

Как отметил художник, скульптора выбирали долго, он предложил Рукавишникова. Вместе с Куравлевым Сафронов ездил на Цветной бульвар, где стоит памятник Юрию Никулину его рук, потом к Российской государственной библиотеке — посмотреть на монумент Федору Достоевскому. Решили, что автор более чем достойный.

«Саша Рукавишников с удовольствием согласился, сказал, денег не надо, попробуем как-то скинуться на плавку металла, потому что бронза дорогая. В крайнем случае обратились бы к друзьям, чтобы оказали спонсорскую помощь, но, я думаю, справились бы и сами. Свой памятник Куравлев хотел совместить с Ниной, чтобы она там присутствовала, и поставить его на их общую могилу после его ухода», — рассказал художник.

5-tv.ru

Спустя некоторое время Леонид Куравлев пригласил Никаса Сафронова в ресторан, настоял на том, чтобы оплатить ужин, надо было поговорить. Живописец отказывался, знал, что артист живет скромнее, чем он, но сдался, принял жест щедрости. Так на самом деле Куравлев решил извиниться за то, что передумал воздвигать памятник.

«В один момент он пришел и сказал: „Ты знаешь, я походил, и неудобно стало мне. Академики, народные, ученые лежат так скромно, а я — Никас, Рукавишников, такие великие деятели искусства будут мне делать памятник…“ Я, говорит, пошел и купил простой (памятник), прости меня. Но он это сделал так очень мудро», — вспоминал Сафронов.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. Он скончался в хосписе после долгой болезни. 5 января его госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией, позже диагностировали серьезные поражения мозга, что стало последствием проблем с сосудами. На его могиле — общей с женой, как и хотел — стоит простая черная каменная плита. На плите — имена любивших друг друга до последнего дня супругов. Свое имя Куравлев написал на камне еще при жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоятся прощание и похороны Леонида Куравлева.