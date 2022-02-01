Безрукова рассказала, чем была удивлена во время визита в палату умирающего Куравлева
Поговорить со звездой актрисе не удалось.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актриса Ирина Безрукова рассказала, как незадолго до смерти актера Леонида Куравлева навестила его в медцентре. По ее словам, зайти палату к артисту предложил администратор учреждения.
«Мы постучали и вошли к нему в комнату. Но он задремал, и, конечно же, я не стала его тревожить. Только обратила внимание, что выглядел он очень опрятно и вполне хорошо. Насколько я знаю, когда он только поступил в тот центр, то даже ходить не мог. Поэтому у него был очень хороший прогресс», — поделилась Безрукова на своей странице в Instagram, отметив, что если бы не пневмония, скорее всего, Куравлев бы вернулся домой.
Артистка призналась, что ей обидно и жалко терять великих людей, особенно, когда они уходят из-за болезни. По ее словам, последние годы забрали так много жизней самой легендарной эпохи. Многие подписчики согласились с Безруковой.
«Ушел к своей любимой жене, сейчас они воссоединились и им хорошо. Здесь его миссия окончена»;
«Как жаль эту уходящую эпоху! Эпоху чести, совести и достоинства! Светлая память Куравлеву! Великий и поистине народный артист!»;
«Царство ему небесное! Он замечательный актер! Все фильмы с его участием — шедевры!» — написали в комментариях.
Состояние здоровья пожилого артиста начало стремительно ухудшаться 5 января — тогда его госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Диагноз не подтвердился, актеру поставили вирусную пневмонию. Врачам удалось его вылечить, но в это же время у Куравлева выявили другое тяжелое заболевание — у артиста начали разрушаться сосуды головного мозга. Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Последние дни актер доживал в хосписе, поскольку был очень тяжело болен и нуждался в профессиональном уходе.
Ранее 5-tv.ru, стало известно последнее желание Леонида Куравлева.
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