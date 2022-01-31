Стало известно последнее желание Леонида Куравлева
Продюсер Морозов озвучил последнее желание актера Куравлева о переезде в дом престарелых
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитый актер умер 30 января на 86-м году жизни от остановки сердца.
Свои последние дни народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел провести в доме престарелых. Об этом он сам сказал своему другу, продюсеру Евгению Морозову.
«Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: „Отвезите меня в дом престарелых!“. Он не только своим детям это говорил. Мы сидели с ним на лавочке у Театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал», — цитирует Морозова сайт KP.RU.
Продюсер с горечью констатировал, что после смерти супруги Нины Куравлев утратил интерес к жизни. Он перестал ездить на работу, отказывался от ролей. Со временем он перестал выходить из дома даже в магазин и порой не открывал дверь даже собственным детям. По словам продюсера, еду Куравлеву приносили соседи, подкладывая пакеты под дверь.
Ранее народная артистка РФ Тамара Семина, которая в свое время училась с Куравлевым и хорошо его знала, сказала, что после смерти жены артист «раскис и сдался». По ее словам, при встречах и в общении по телефону Куравлев постоянно твердил о смерти.
«Слушать его было невозможно. Некогда нормальный мужик превратился в плаксу, и видеть это было ужасно», — призналась Семина.
Накануне Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни в хосписе от остановки сердца на фоне тяжелых заболеваний. Состояние актера ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку, но, к сожалению, это был лишь временный эффект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Леонидом Куравлевым состоится во вторник, 1 февраля. По информации Союза кинематографистов, с большой долей вероятности актер будет похоронен на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга.
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