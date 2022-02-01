Гроб с телом Леонида Куравлева вынесли без аплодисментов

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 5 327

Церемония проходила в закрытом режиме в прощальном зале Центральной клинической больницы Москвы.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv,ru

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Церемония проходила в закрытом режиме в прощальном зале Центральной клинической больницы Москвы.

Гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен отпевавшего его священника. Впереди траурной процессии несли огромный деревянный крест, за которым фотография.

Гроб водрузили в автомобиль, который направился на Троекуровское кладбище, где похоронена супруга артиста Нина.

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