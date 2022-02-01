Почему дети Куравлева сэкономили на похоронах отца
Евгений Герасимов объяснил, почему дети Куравлева отказались от шикарных похорон
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Прощание с легендарным артистом получилось крайне скромным.
Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, почему дети народного артиста РСФСР Леонида Куравлева отказались от помпезных похорон. По словам депутата, Василию и Екатерине, сыну и дочери покойного актера, он предлагал провести пышное прощание в Доме кино, однако те отказались из скромности.
Панихида прошла в закрытом формате в Центральной клинической больнице, пишет News.ru. В итоге попрощались с легендой советского кино всего двое коллег — Евгений Герасимов, который также раньше был актером, и Сергей Степанченко, а также около десятка поклонников.
«Куравлев — настоящий народный и при этом удивительно скромный человек. Скромность была в нем и есть в его детях и родственниках, которые даже не захотели прощания в Доме кино. Но и сам Леонид Вячеславович в последнее время не любил пышных мероприятий», — рассказал Герасимов.
В последние годы у Куравлева уже не было таких ярких ролей, как раньше, однако сам артист к этому относился философски, отметил коллега покойного.
Леонид Куравлев скончался 30 января. Артист доживал свои последние дни в хосписе, состояние его здоровья после перенесенной накануне вирусной пневмонии ухудшалось. Медики также обнаружили у актера тяжелую болезнь, из-за которой постепенно отмирали клетки головного мозга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему дочь Куравлева держалась в стороне на похоронах отца.
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