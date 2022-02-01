Почему дочь Куравлева держалась в стороне на похоронах отца
Закрытая церемония прощания с актером прошла в Москве в присутствии членов семьи и немногочисленных поклонников.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Немногочисленные участники закрытой церемонии прощания с актером Леонидом Куравлевым не могли не заметить, что его дочь Екатерина все время держалась особняком на траурном мероприятии и в отличие от брата не произнесла прощального слова. Об этом пишет 7Дней.ru.
Издание предполагает, что наследница Куравлева, с которой у него якобы были натянутые отношения, так и не примирилась с отцом. Незадолго до смерти Куравлева ходили слухи, что именно родная дочь довела его до плачевного состояния, в котором он попал в дом престарелых. Якобы Екатерина, проживая в квартире с отцом, не ухаживала за ним, поэтому сын актера был вынужден отправить его в пансионат.
Также издание отмечает, что сотрудница дома престарелых ранее рассказывала, что Куравлев отказывался общаться с дочерью и во время ее визитов к нему делал вид, что спит.
В свою очередь сын актера Василий на церемонии прощания сказал трогательные слова в адрес родителя. Он заявил, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.
С народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым простились сегодня в Центральной клинической больнице Москвы. Церемония прошла в закрытом режиме, гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен отпевавшего его священника. Местом погребения Куравлева стало Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга Нина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что положили в гроб к Леониду Куравлеву на закрытой церемонии прощания.
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