Сафронов рассказал, почему звезды не пришли на похороны Куравлева
Художник обещал заказать молебен по скончавшемуся артисту.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Многие звезды российского кино и шоу-бизнеса не смогли посетить церемонию прощания с актером Леонидом Куравлевым. Причину этого объяснил художник Никас Сафронов. По его словам, не было точной информации о времени и месте похорон.
«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации», — поделился с «Собеседником» Сафронов.
Ему очень жаль, что не получилось проститься с артистом. Художник пообещал, что зайдет в церковь и закажет по нему молебен, а также съездит на кладбище и посетит могилу.
Сафронов также напомнил, что коллеги и друзья Куравлева — в основном люди в возрасте, и им сейчас не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Вероятно, считает художник, многие побоялись, что на похоронах будет толпа народа.
Леонид Куравлев скончался 30 января. Артист доживал свои последние дни в хосписе, состояние его здоровья после перенесенной накануне вирусной пневмонии ухудшалось. Медики также обнаружили у актера тяжелую болезнь, из-за которой постепенно отмирали клетки головного мозга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему дети Леонида Куравлева сэкономили на похоронах отца.
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