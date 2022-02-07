Девочка на золотом шаре: Почему нужно следить за фигуристкой Камилой Валиевой?

Новая звезда фигурного катания Камила Валиева встала на лед в три с половиной года. Ради карьеры дочери ее родители переехали из Казани в Москву. Но из-за травмы Камила могла завершить профессиональную карьеру на льду, так ее и не начав. Тренер Этери Тутберидзе разглядела потенциал в 11-летней Камиле и взяла ее под свое руководство. Сейчас Валиева одна из самых перспективных фигуристок мира и претендентка на золото на Играх в Пекине. Талантом юной спортсменки восхищаются члены семьи Пабло Пикассо и голливудские звезды. Как начиналась карьера Камилы Валиевой, рассказывает 5-tv.ru.

Биография Камилы Валиевой

Будущая фигуристка родилась 26 апреля 2006-го в Казани. Она татарка по национальности. Сначала Камила Валиева посещала гимнастику, а в три с половиной года ее отдали в секцию фигурного катания. Первый тренер спортсменки Ксения Иванова вспоминала, что в четыре года девочка была развита на все восемь имела хорошую растяжку.

Камила Валиева в 2017-м. Фото: Instagram @kamilavalieva26

В 2012-м семья Камилы Валиевой переехала в Москву ради карьеры дочери в фигурном катании. Спортсменку взяли в спортивную школу «Москвич». Девочка сменила трех тренеров: сначала полтора года работала с Мариной Кудрявцевой, затем перешла к Игорю Лютикову, а после него — к Наталье Дубинской.

Камила Валиева на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске в 2019-м. Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Камила Валиева могла закончить карьеру в 2017-м. После травмы ноги девочка боялась выполнять сложные трюки. Родители Камилы отправили ее на просмотр в центре спорта и образования «Самбо-70», где главным тренером была Этери Тутберидзе. Она тренировала фигуристов в одиночном катании, а благодаря ей появились чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная. Камила Валиева сразу понравилась Тутберидзе, она приняла юную фигуристку в «Самбо-70».

Программы и победы Камилы Валиевой

После начала работы с Этери Тутберидзе в жизни Камилы началась новая глава. Валиева отставала от своих сверстниц в новой спортивной школе, но быстро догнала их. В 2018-м фигуриста начала выступать на профессиональных турнирах. Для спортсменки поставили короткую программу «Девочка на шаре» по мотивам одноименной картины Пабло Пикассо. С этим номером Камила впервые дебютировала на международных соревнованиях — юниорском Гран-при во Франции в сезоне 2019-2020. Со временем выступление преобразовали: постановкой программы занялся хореограф Даниил Глейхенгауз, а музыку выбрали из репертуара группы Muse.

Камила Валиева во время выступления на этапе юниорского Гран-при во Франции в 2019-м

Свой первый рекорд Камила Валиева поставила еще на этапе юниорского Гран-при во Франции. Из-за падения во время выступления, Камилла была третьей после короткой программы, но благодаря четвертному тулупу в произвольной программе выиграла турнир. Тогда фигуристка стала четвертой юниорской в истории, которая получила 200 баллов за выступление. «Девочку на шаре» Валиевой оценила внучка Пабло Пикассо Диана. Наследница художника была в восторге от юной русской фигуристки и пригласила Валиеву посетить музей ее знаменитого деда в Париже.

Валиева стала победителем турнира «Челленджер» в Финляндии и поставила два мировых рекорда в 2021-м. В произвольной программе юная фигуристка побила рекорд Александры Трусовой, набрав 174,31 балла. Также превзошла Алену Косторную по двум программам, набрав 249,24 балла.

Камила Валиева во время выступления в финале Гран-при в Турине в 2019-м. Фото: РИА Новости / Владимир Песня

На этапе юниорского Гран-при в России Камила Валиева одержала победу в произвольной и короткой программах. Победа подарила фигуристке путевку на Гран-при в Турине. Но перед турниром спортсменка получила травму, из-за которой не смогла исполнить сложный элемент ультра-си. Но даже это не помешало Валиевой завоевать золото в Италии.

Камила Валиева с тренерами Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков на чемпионате мира среди юниоров в Таллине в 2020-м. Фото: РИА Новости / Владимир Песня

В сезоне 2020-2021 Камила Валиева пыталась зарекомендовать себя уже на взрослых турнирах национального уровня. На международные турниры 14-летняя фигуристка не прошла по возрасту. В сентябре 2021-го спортсменка приняла участие на контрольных прокатах в Челябинске, где показала новую короткую программу. Валиева выступила под композицию In Memoriam Кирилла Рихтера. В том году Камила отправилась на этап Гран-при в Канаду, где заняла первое место. Далее последовал очередной этап и Гран-при Rostelecom Cup. Камила Валиева снова улучшила достижения Косторной почти на два балла, получив 87,42 балла. В декабре 2021-го фигуристка должна была поехать на финал в японскую Осаку, но турнир отменили из-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Камила Валиева на чемпионате Европы в Таллине в 2022-м. Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Новый 2022-й начался для Камилы Валиевой с чемпионата Европы в Таллине, где она выиграла короткую программу, установив мировой рекорд в 90,45 баллов. Она обновила личный результат. На Гран-при в Сочи катание Валиевой оценили в 87,42 балла. Следующая цель юной фигуристки — медали на Играх в Пекине.

Камила Валиева на Играх в Пекине

В 2022-м Камила Валиева отправилась на Игры в Пекине в составе российской сборной. Фигуристка — одна из главных претендентов на золотую медаль в одиночной программе. Вместе с коллегой и однокашником по школе Этери Тутберидзе Марком Кондратюком, она помогла российским спортсменам получить золото в командном зачете. Они заняли первое место, обогнав главных конкурентов — сборную США — на три балла.

За выступление в короткой программе командного турнира Валиева уже поставила рекорд. Она получила 90,18 балла за прокат, опередив Алину Загитову, которой присудили 82,92 балла на Играх в Пхенчхане в 2018-м. Это не единственный рекорд, которым отличилась Камила во время последнего проката. 15-летняя девушка стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила четверной прыжок во время выступления на Играх! Кроме того, Камила Валиева продемонстрировала четверной сальхов и четверной тулуп с тройным каскадом.