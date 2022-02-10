Были ли 100 миллионов? Всплыли шокирующие детали ограбления вдовы Градского

Дело об ограблении Марины Коташенко продолжает обрастать интересными деталями.

Подозреваемый в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко продолжает сотрудничать со следствием и выдавать неожиданные факты о преступлении. Как выяснил сайт KP.RU, связавшись с бывшей женой задержанного, он, увозя грабителей на своем белом Mercedes в Москву, не знал, что становится соучастником преступления.

Случайная жертва

По ее словам, мужчина хотел таким образом расплатиться за долг перед людьми из этнической таджикской банды — у него не было денег, чтобы сразу рассчитаться за машину.

«Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они, — поделилась собеседница издания, — Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем — 150 тысяч рублей. Мол, заберешь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления».

Экс-супруга подозреваемого отметила, что он при всем желании не мог отказаться. Люди, которым он должен деньги, просто так не прощают долги.

«Уже потом, когда он увидел новости и понял, что вляпался, позвонил маме: «Я ничего не знал. Простите меня», — рассказала она.

Желанная ноша не тянет?

Задержанный также отметил странную деталь, когда узнал, что стал невольным участником столь крупного ограбления известной личности. По его словам, преступники вышли из машины Коташенко с небольшой спортивной сумкой, в которой, при всем желании, никак не могли поместиться сто миллионов рублей.

По прикидкам журналистов KP.RU, такой «улов» должен весить более двадцати килограммов, если речь идет о сумме в пятитысячных купюрах. Если же речь идет о долларах, то все равно сумку было бы тяжело нести — 13 килограммов все-таки.

Дело об ограблении продолжает обрастать подозрительными нестыковками. Правоохранители продолжают искать других подозреваемых. Предполагается, что после преступления они покинули страну, однако неизвестно, как именно им удалось провезти через границу столь крупную сумму.

Пока что основной версией следствия остается наводка грабителей на дом с деньгами со стороны кого-то, имевшего доступ к жилищу вдовы Градского. Кого-то, кто мог знать о крупной сумме, хранящейся в довольно открытом доступе.

Вопросов меньше не становится

Уже почти месяц прошел с момента ограбления, однако история ограбления понятнее не стала, отметил адвокат Дмитрий Мордвинцев. По словам правозащитника, до сих пор неизвестно — было ли ограбление или уже это инсценировка. Его так же смущает история с весом и объемом ста миллионов рублей наличными.

«Но ведь помимо веса есть еще и объем. Представьте себе 200 пачек по 100 пятитысячных купюр каждая. Как их тащить? Если сумка была одна — нереально», — считает юрист.

Он также предположил, что если инсценировка все-таки имела место, то она была нужна, чтобы не делиться с другими наследниками Градского.

«Но в таком случае непонятно другое. Насколько известно, изначально эти деньги лежали в сейфе квартиры Градского в Москве, но вдова якобы перевезла их на хранение в загородный дом. Зачем? Ну, лежат они в сейфе. До раздела имущества еще полгода. Зачем нужно было забирать их срочно из сейфа и прятать под кроватью? Не понимаю логики», — поделился своей точкой зрения адвокат.

По словам Марины Коташенко, преступники инсценировали ДТП с ее автомобилем на дороге, после чего, угрожая ей оружием, заставили привезти их в загородный дом. Там они забрали у нее сто миллионов рублей, после чего заставили ее довезти их до Апрелевки. Там грабителей подхватил белый Mercedes, и они умчались в сторону Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто главные подозреваемые по делу об ограблении вдовы Градского.