Кто главные подозреваемые по делу об ограблении вдовы Градского?

Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении вдовы Градского! Кто из близкого окружения певца мог навести преступников? Какие на самом деле отношения были у погибшего артиста с его молодой супругой? Правда ли Градский не давал жене денег, и она была вынуждена продавать свои вещи в Интернете? И зачем Марина Коташенко скрывала правду о своем прошлом? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Громкое ограбление вдовы Александра Градского повергло в шок общественность. По словам Марины Коташенко, прямо среди бела дня трое неизвестных подстроили на шоссе аварию. Затем, угрожая оружием, заставили ее отдать им сто миллионов рублей, которые женщина хранила под кроватью.

«Саша наверное получал наличные деньги за свои выступления. Так, наверно, и образовалась эта сумма. Я так думаю. Ну, либо она сняла в банке эти деньги с какой-то целью», — предположил продюсер Александр Толмацкий.

Напуганная вдова сообщила в правоохранительные органы лишь спустя несколько часов.

«16 января в дежурную часть обратилась женщина. Она сообщила, что в отношении нее совершено разбойное нападение», — доложила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие выдвинуло сразу несколько версий резонансного преступления: случайное ограбление и наводка кого-то из тех, кто знал, что в доме находится такая астрономическая сумма. Не исключали также инсценировку. Адвокат Сергей Жорин предположил, что Марина специально разыграла нападение, чтобы скрыть деньги от других наследников.

«Подобные инструменты нередко используются, чтобы уменьшить так называемую наследственную массу», — напомнил юрист.

«Была придумана совершенно нелепая инсинуация каким-то придурковатым адвокатом, который никакого отношения не имеет к этому делу, но решил, что он должен что-то вякнуть», — считает адвокат Александр Добровинский.

Уже через несколько дней после тревожных событий, полиция задержала одного из предполагаемых преступников. Им оказался ранее судимый 24-летний гражданин Таджикистана по имени Ромиз.

«Отследить передвижение телефонов было довольно просто. Поэтому арестовали первого человека. Второй сбежал, насколько я знаю, в ближнее зарубежье. Третий человек пока в розыске», — рассказал Александр Добровинский.

На днях стало известно, что задержан помощник Градских по хозяйству. При обыске у него нашли ксерокопию паспорта одного из грабителей. Если будет доказана причастность работника, версия об инсценировке окончательно отпадет. Однако криминалист Станислав Рыбчинский считает, что полностью отказываться от нее пока рано. По словам эксперта, вдову Градского вполне могут попросить пройти полиграф.

«Если люди начинают юлить, что-то придумывать „Говорить я не могу“ . Начинают там советоваться. Это наводит на определенные подозрения», — пояснил криминалист Станислав Рыбчинский.

Марина Коташенко и Александр Градский познакомились случайно. Знаменитый артист ехал на машине по Новому Арбату, увидел ее и сразу влюбился.

«Как это говорят: седина в бороду, бес в ребро. Увидел ножки ее — она ему понравилась», — считает подруга Александра Градского Наталья Генералова-Цветкова.

Они прожили вместе более 17 лет. С виду казались счастливой семьей. Успешный богатый артист, красавица-блондинка на 31 год младше, двое очаровательных сыновей. Но было ли на самом деле все так идеально? После смерти певца вскрылись интересные подробности.

По сообщениям СМИ, Марина скрывала свой настоящий возраст и родной город. Во всех официальных источниках указано, что Коташенко появилась на свет в 1984 году, в Киеве. Однако журналисты обнаружили документы, согласно которым, истинный год рождения — 1980. Место рождения — Житомир.

«У нее какие-то комплексы из детства и ей хочется детство это забыть. Поэтому она стирает все факты своей биографии», — считает психолог Елена Перелыгина.

Непонятная ситуация и с дипломами. Сама Марина уверяла, что получила два высших образования: юридическое и актерское. Но в открытых источниках есть упоминание только о ее учебе в Черниговском юридическом техникуме.

«Что вот эти все мадамы. Я не знаю, кто она актриса или кто она?», — заявила Наталья Генералова-Цветкова.

Для чего было утаивать реальные сведения? Старшие дети Александра Борисовича так и не смогли принять спутницу отца. Общались с ней очень редко.

«Я, кстати, в этой связи уже и усомнилась бы, что вообще у Александра Градского не было какой-то скрытой причины его смерти. Потому что эта девушка может быть просто аферисткой», — предположила психолог Елена Перелыгина.

Домработница Елена, которая служила у Градских 15 лет, рассказала: Александр Борисович и Марина давно жили отдельно. Она — в Подмосковном особняке, он — в столичной квартире. Виделись — три дня в неделю.

«С понедельника по пятницу была я и трое ребят за ним ухаживали. А в выходные — она», — рассказала домработница.

По словам Елены, певец сильно ревновал молодую жену. И контролировал каждый ее шаг.

«Мог скорректировать отношения внутри семьи. В какой-то момент отдалиться от Марины в результате ее каких-то неправильных действий», — рассказал певец Анатолий Алешин.

Анатолий Алешин объясняет: Градский придерживался патриархальных взглядов на семейную жизнь.

«Он был скорее домостроевец. Саша, он деспотичный был. Диктатор был», — пояснил Алешин.

Со слов домработницы, Александр Борисович не баловал супругу дорогими нарядами. Отдыхать возил не на заграничные курорты, а в Симферополь. Друзья подтверждают: артист не любил тратить деньги впустую. В последние годы певец активно скупал дома и землю. Приобрел квартиры жене и всем детям. Несколько нежилых помещений. Также на имя Градского было записано девять земельных участком общей площадью десять тысяч квадратных метров.

«У Саши были деньги всегда. Он такой был человек. Он сочетал в себе талант музыканта, певца с талантом финансиста», — рассказал Анатолий Алешин.

После ухода мэтра, в сети появилась информация, что пока народный артист покупал дома, его возлюбленная продавала вещи в интернете: обувь, одежду, детские аксессуары. Неужели Градский не давал жене достаточно денег?

«Почему-то обделял Марину всякими житейскими радостями. Шубки, бриллианты и все прочее», — рассказала психолог Елена Перелыгина.

Долгие годы они с Мариной жили в гражданском браке. И лишь незадолго до его смерти, оформили отношения официально.

«Просто человек в преклонном возрасте понял, наверное, что что-то с ним происходит не то», — предположил продюсер Александр Толмацкий.

Друзья и коллеги уверены: Градский очень боялся, что любимая женщина останется без защиты. И хотел сделать все возможное, чтобы этого избежать. И, похоже, его опасения были не напрасны.