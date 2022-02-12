Артистка мечтала похвастаться фигурой, но все почему-то пошло не по плану.

Поющая ведущая Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за опрометчивого фото в Instagram. Теледива решила показать красоту своей фигуры, но фолловеры стараний не оценили. Оголенное туловище артистки многим показалось почему-то «грустным».

36-летняя Бузова в настоящее время находится в Африке — работает буквально с утра до ночи. Впрочем, сил на контент пока хватает. Решив охладиться в жаркий полдень, артистка отправилась в душ. Там ей пришла идея сняться топлес, оголив также часть загорелых ягодиц.

«Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу, и живу я только этим сейчас», — подписала эротичный кадр Ольга.

Instagram @buzova86

Некоторые юзеры подняли на смех поющую ведущую. Ей советовали сначала «привести себя в хорошую форму», а уж потом демонстрировать фигуру в мини-трусиках всему интернету.

«А сзади — висяк!»

«Правильно. Зачем прятать то, чего нет?»

«Грустный видок…»

«Что творится с этой женщиной?»

«Ой, да сними уже трусы. Мы ко всему готовы!» — иронизировали фолловеры.

Впрочем, Ольга Бузова давно не реагирует на подобные фразы. Звезда уверена: каждый человек уникален и должен любить себя таким, какой он есть.

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