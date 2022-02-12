Полуголую Бузову подняли на смех из-за плоских ягодиц: «А сзади — висяк!»
Ольга Бузова показала фото из душа с пикантного ракурса
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Артистка мечтала похвастаться фигурой, но все почему-то пошло не по плану.
Поющая ведущая Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за опрометчивого фото в Instagram. Теледива решила показать красоту своей фигуры, но фолловеры стараний не оценили. Оголенное туловище артистки многим показалось почему-то «грустным».
36-летняя Бузова в настоящее время находится в Африке — работает буквально с утра до ночи. Впрочем, сил на контент пока хватает. Решив охладиться в жаркий полдень, артистка отправилась в душ. Там ей пришла идея сняться топлес, оголив также часть загорелых ягодиц.
«Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу, и живу я только этим сейчас», — подписала эротичный кадр Ольга.
Некоторые юзеры подняли на смех поющую ведущую. Ей советовали сначала «привести себя в хорошую форму», а уж потом демонстрировать фигуру в мини-трусиках всему интернету.
«А сзади — висяк!»
«Правильно. Зачем прятать то, чего нет?»
«Грустный видок…»
«Что творится с этой женщиной?»
«Ой, да сними уже трусы. Мы ко всему готовы!» — иронизировали фолловеры.
Впрочем, Ольга Бузова давно не реагирует на подобные фразы. Звезда уверена: каждый человек уникален и должен любить себя таким, какой он есть.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Ольга Бузова публично положила пиццу между ног.
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