🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Полуголую Бузову подняли на смех из-за плоских ягодиц: «А сзади — висяк!»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 009

Ольга Бузова показала фото из душа с пикантного ракурса

Полуголую Бузову подняли на смех из-за плоских ягодиц: «А сзади — висяк!»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Артистка мечтала похвастаться фигурой, но все почему-то пошло не по плану.

Поющая ведущая Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за опрометчивого фото в Instagram. Теледива решила показать красоту своей фигуры, но фолловеры стараний не оценили. Оголенное туловище артистки многим показалось почему-то «грустным».

36-летняя Бузова в настоящее время находится в Африке — работает буквально с утра до ночи. Впрочем, сил на контент пока хватает. Решив охладиться в жаркий полдень, артистка отправилась в душ. Там ей пришла идея сняться топлес, оголив также часть загорелых ягодиц.

«Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу, и живу я только этим сейчас», — подписала эротичный кадр Ольга.

Instagram @buzova86

Некоторые юзеры подняли на смех поющую ведущую. Ей советовали сначала «привести себя в хорошую форму», а уж потом демонстрировать фигуру в мини-трусиках всему интернету.

«А сзади — висяк!»

«Правильно. Зачем прятать то, чего нет?»

«Грустный видок…»

«Что творится с этой женщиной?»

«Ой, да сними уже трусы. Мы ко всему готовы!» — иронизировали фолловеры.

Впрочем, Ольга Бузова давно не реагирует на подобные фразы. Звезда уверена: каждый человек уникален и должен любить себя таким, какой он есть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Ольга Бузова публично положила пиццу между ног.

Тема:
Ольга Бузова
11 февр
Бывший жених Бузовой стал фигурантом уголовного дела: «Подрались из-за собак»
8 февр
Мама сестер Бузовых высказалась о конфликтах между дочерями: «Можем поспорить»
7 февр
Вдова Караченцова едва не подралась с матерью Бузовой на шоу «Звезды сошлись»
7 февр
Мать Бузовой высказалась о последнем романе дочери: «Я Давида предупреждала»
5 февр
«Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног
4 февр
Ольга Бузова призналась, что больше не следит за страницей Давы
2 февр
Во сколько Ольге Бузовой обошлось празднование дня рождения?
1 февр
Погребняк раскрыла правду об отношениях Бузовой и Давы
31 янв
Анна Бузова шокирована миллионными счетами за мебель в новое жилье
29 янв
Бузова показала свою фигуру без фотошопа: «Не каждый знает меня такой»
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.99
0.27 85.36
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
В CAS назвали дату оглашения решения по делу Камилы Валиеевой
13:43
Любимый салат Брежнева: рецепт «кремлевской хряпы» от шефа Емельяненко
13:29
Режиссер Асадулин о долгой болезни Евгении Брик: «Ей стало тяжело работать»
13:15
Вгоняют в гроб: мужчины с какими именами чаще всего становятся вдовцами
13:08
«Я не печальная по натуре»: Чем запомнилась Зинаида Кириенко
12:58
Искромсавшая 5-летнего сына ножом россиянка увидела в нем паранормальное

Сейчас читают

Никоненко о смерти недооцененной Кириенко: «Плачу. Великая актриса»
Вдова Гафта узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год