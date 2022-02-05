«Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног
Экс-звезда «Дома-2» не перестает удивлять фанатов. На этот раз контент получился действительно шокирующим.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая Ольга Бузова, как никто другой, знает, как правильно расслабляться на курортах. Даже банальный обед звезда может превратить большое шоу. Но к сожалению, не всегда представляет, чем попытка пиара может обернуться на самом деле. Очередное фото из Instagram — главное тому доказательство.
Наслаждаясь африканским солнцем, 36-летняя Бузова решила отведать пиццу. Параллельно с этим было важно сделать контент. Полуголая артистка поставила тарелку на лежак, села к ней, раздвинув ноги, и сделала блаженно-томное лицо.
«А что у вас сегодня было на обед?» — кокетливо обратилась к фанатам Ольга.
И тут же встретила бурю негатива. Поющей ведущей не смогли простить оголенной груди и «лона любви» рядом с едой. Кто-то даже сравнил звезду с «беспринципной» балериной Анастасией Волочковой.
«Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке…»
«Что с ней происходит? Возраст что ли сказывается?»
«Волочкова на минималках»,
«Скоро под елку писать будет»,
«Под пальму! Она же в Африке!» — развели демагогию комментаторы в сети.
Впрочем, Ольга Бузова не спешила реагировать на откровенный сарказм. Ведь пиар на то и пиар, что дает результат даже будучи «плохим».
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