«Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног

Поющая телеведущая Ольга Бузова, как никто другой, знает, как правильно расслабляться на курортах. Даже банальный обед звезда может превратить большое шоу. Но к сожалению, не всегда представляет, чем попытка пиара может обернуться на самом деле. Очередное фото из Instagram — главное тому доказательство.

Наслаждаясь африканским солнцем, 36-летняя Бузова решила отведать пиццу. Параллельно с этим было важно сделать контент. Полуголая артистка поставила тарелку на лежак, села к ней, раздвинув ноги, и сделала блаженно-томное лицо.

«А что у вас сегодня было на обед?» — кокетливо обратилась к фанатам Ольга.

И тут же встретила бурю негатива. Поющей ведущей не смогли простить оголенной груди и «лона любви» рядом с едой. Кто-то даже сравнил звезду с «беспринципной» балериной Анастасией Волочковой.

Instagram @buzova86

«Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке…»

«Что с ней происходит? Возраст что ли сказывается?»

«Волочкова на минималках»,

«Скоро под елку писать будет»,

«Под пальму! Она же в Африке!» — развели демагогию комментаторы в сети.

Впрочем, Ольга Бузова не спешила реагировать на откровенный сарказм. Ведь пиар на то и пиар, что дает результат даже будучи «плохим».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие чувства сегодня Ольга Бузова испытывает к экс-любовнику Давиду Манукяну.