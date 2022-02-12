Режиссер Асадулин о долгой болезни Евгении Брик: «Ей стало тяжело работать»

По словам друга, актриса стала отказываться от ролей в кино за полтора года до смерти — хотела больше времени посвятить дочери.

Уже за полтора года до смерти актриса Евгения Брик начала отказываться от новых ролей в кино. Об этом NEWS.ru рассказал ее друг, режиссер Олег Асадулин. По ее словам, болезнь артистки была долгой, в последние годы отнимала все больше сил, работать было сложно.

Осознав, что времени осталось не так много, Брик и вовсе покинула съемочные площадки — хотела побыть рядом с дочерью. Актриса воспитывала 12 летнюю наследницу от брака с режиссером, продюсером и сценаристом Валерием Тодоровским.

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«Женя с ее талантом могла играть в разы больше. Но болезнь была долгой, и ей стало тяжело работать. Это я понял только сейчас. Полтора года назад я звал Женю в один проект, она обрадовалась моему предложению, но отказалась», — поделился Олег Асадулин.

ТАСС / Фадеичев Сергей

По словам режиссера, Брик была «умной, доброй, красивейшей девушкой» и «крутым другом, с которым никогда не скучно». Она обладала, добавил он, невероятной харизмой. Когда актриса с мужем и дочкой уехала жить в США, близким очень ее не хватало. Но коллеги и товарищи хотели верить, что все как-то наладится, и ей удастся преодолеть все испытания.

Эти несколько лет в Америке, отметил Асадулин, стали своеобразной жертвой Брик ради ее дочери. Она искренне хотела быть хорошей мамой, много времени уделяла воспитанию Зои. Готова была упустить карьеру, лишь бы не упустить свою девочку.

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Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе после длительной болезни в возрасте 40 лет. По неподтвержденной информации, ее погубила онкология. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья покойной не рассказала 12-летней дочке Брик о смерти матери.