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Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 049

Девочка уже успела сняться в сериале стримингового сервиса Netflix. Ей предрекают большое актерское будущее.

Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»

Фото: Instagram @evgeniabrik

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик умерла 10 февраля после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. У звезды осталась 12-летняя дочка Зоя. На фоне печальных новостей существенно вырос интерес к наследнице артистки.

Ценители таланта Евгении заметили поразительное сходство девочки со своей матерью, они отметили, что она растет настоящей красавицей и гордостью своих родителей.

«Мамина копия»,

«Мамина дочка. Добрая, красивая… Как жаль, что такое горе»,

«Будь счастлива ради мамы. Так похожа на нее», — написали фолловеры в Instagram-аккаунте Евгении Брик.

Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»

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Instagram @evgeniabrik

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Instagram @evgeniabrik

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Instagram @evgeniabrik

4/7

Instagram @evgeniabrik

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Instagram @evgeniabrik

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Instagram @evgeniabrik

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Instagram @evgeniabrik

Достоверно неизвестно как дочка переживает потерю одного из самых близких людей в жизни. По слухам, родственники не могут решить, стоит ли брать Зою на похороны матери. Они считают, что это может нанести непоправимый удар по психике наследницы Брик.

Подруга Евгении Брик рассказала, о чем думала актриса в последние дни жизни

Несмотря на юный возраст, девочка уже успела сняться в нескольких картинах. Самая успешная ее роль — малышка Нина в сериале стримингового сервиса Netflix под названием The OA. Родители признавались, что их наследница растет творческой личностью и сама выбрала актерское ремесло.

Девочка появилась на свет в союзе Евгении Брик и ее мужа режиссера Валерия Тодоровского. Она является единственным ребенком пары. Сами супруги знакомы с 2002 года. Они заключили официальный союз в 2006-м, а в сентябре 2009-го родилась Зоя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. Что актриса Юлия Снигирь предрекла большое актерское будущее дочке Евгении Брик.

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