Как выглядит 12-летняя дочь Евгении Брик: «Мамина копия»
Девочка уже успела сняться в сериале стримингового сервиса Netflix. Ей предрекают большое актерское будущее.
Фото: Instagram @evgeniabrik
Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик умерла 10 февраля после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. У звезды осталась 12-летняя дочка Зоя. На фоне печальных новостей существенно вырос интерес к наследнице артистки.
Ценители таланта Евгении заметили поразительное сходство девочки со своей матерью, они отметили, что она растет настоящей красавицей и гордостью своих родителей.
«Мамина копия»,
«Мамина дочка. Добрая, красивая… Как жаль, что такое горе»,
«Будь счастлива ради мамы. Так похожа на нее», — написали фолловеры в Instagram-аккаунте Евгении Брик.
Достоверно неизвестно как дочка переживает потерю одного из самых близких людей в жизни. По слухам, родственники не могут решить, стоит ли брать Зою на похороны матери. Они считают, что это может нанести непоправимый удар по психике наследницы Брик.
Подруга Евгении Брик рассказала, о чем думала актриса в последние дни жизни
Несмотря на юный возраст, девочка уже успела сняться в нескольких картинах. Самая успешная ее роль — малышка Нина в сериале стримингового сервиса Netflix под названием The OA. Родители признавались, что их наследница растет творческой личностью и сама выбрала актерское ремесло.
Девочка появилась на свет в союзе Евгении Брик и ее мужа режиссера Валерия Тодоровского. Она является единственным ребенком пары. Сами супруги знакомы с 2002 года. Они заключили официальный союз в 2006-м, а в сентябре 2009-го родилась Зоя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал. Что актриса Юлия Снигирь предрекла большое актерское будущее дочке Евгении Брик.
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