Конец войны за «Ералаш»: почему вдова Грачевского отказалась от всех претензий

Баталии за легендарный киножурнал начались 1 июня прошлого года. Тогда неожиданно выяснилось, что Аркадий Григорян стал главным владельцем «Ералаша».

Екатерина Белоцерковская отозвала свой иск к партнеру покойного Бориса Грачевского по поводу права обладания большей долей в предприятии «Ералаш». До этого вдова легендарного режиссера пыталась доказать, что Аркадий Григорян заполучил контрольный пакет незаконно, подделав подпись на документах.

«Я устала от звонков и расспросов, я устала вообще. Очень устала! И поэтому забрала свой иск. Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет», — объяснила свое решение Белоцерковская.

Судебные разбирательства тянулись с 1 июня 2021 года. Тогда вдова Грачевского подала иск, чтобы оспорить главенство Григоряна — тот оказался владельцем 51% бизнеса, тогда как наследникам достало 49%.

Как объяснял ранее адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий, такая ситуация возникла из-за слияния двух фирм с похожими названиями. На договоре стоит подпись покойного Грачевского, но экспертиза установила — она поддельная.

«Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом, — говорил в прошлом году юрист. — Раньше было ООО „Ералаш“, где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий „Ералаш-Лэнд“, где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю».

Однако, как отметил Бранецкий в беседе с сайтом KP.RU сейчас, Белоцерковская отказалась от иска, но не опустила руки.

«Мы сделали первый шаг навстречу нашим оппонентам, — объяснил адвокат тактику своей клиентки, — Да, моя доверительница идет на риск — она может потерять долю предприятия, которую получила бы в случае выигранного дела. Но у нас состоялись предварительные переговоры, и сейчас мы будем наблюдать, как поведет себя Аркадий Григорян. Если эти договоренности сорвутся, тогда и будем думать, что делать дальше».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Грачевского показала его подросшего сына на видео.