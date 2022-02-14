Друзья и коллеги не смогут проститься с Евгенией Брик

Российские друзья и коллеги Евгении Брик не смогут проститься с актрисой. Семья звезды фильма «Стиляги» приняла решение провести церемонию прощания в Лос-Анджелесе — городе, в котором артистка жила уже долгое время. Там же тело Брик будет кремировано.

В последний раз увидеть актрису смогут только самые близкие люди, успевшие в срочном порядке прилететь в США, пишет 7Дней.ru. Прощание пройдет в закрытом формате.

Для московских коллег и друзей Брик, вероятно, отдельного мероприятия не будет, поскольку о похоронах актрисы в Москве нет никакой информации. Известно только то, что прах артистки будет захоронен в России, однако, когда — вопрос остается открытым.

«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве», — рассказал источник ТАСС.

Актриса Евгения Брик, известная своими ролями в ленте «Стиляги», сериале «Оттепель», скоропостижно скончалась в 40 лет. Она долгое время боролась с тяжелой болезнью. Ходят слухи, что звезда страдала от онкологии, однако близкие Брик не подтверждают эту информацию.

Сама актриса не хотела, чтобы ее диагноз обсуждался в прессе, потому старательно скрывала свое ухудшающееся самочувствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дочь Евгении Брик переживает смерть матери.