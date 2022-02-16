Сроки «вторжения» продлены: почему на Западе не снижается градус истерии вокруг Украины

Очередного российского вторжения на Украину, которое анонсировал Джо Байден, сегодня не произошло. Хотя западные СМИ готовились, некоторые даже вели прямую трансляцию из центра Киева. Но, не случилось… Теперь Вашингтон продлил сроки вторжения еще на неделю.

Так почему градус истерии по-прежнему не снижается, попытался выяснить корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода. Подробности в репортаже.

На Украине последние несколько часов во все глаза высматривали российские танки. Но ничего не увидели. Агентство Reuters даже вело прямую трансляцию с Майдана, и в какой-то момент «тихую украинскую ночь» нарушил советский гимн.

Чья-то шутка — как иллюстрация абсурда происходящего. Накануне западные СМИ называли уже даже не день, а точное время вторжения — час ночи по Гринвичу, три по Украине. Когда прогнозы не оправдались, таблоид The Sun резонансную публикацию отредактировал, а американский госсекретарь расширил сроки вторжения до недели. Продолжаем ждать.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Из этого контекста выбиваются прошедшие накануне переговоры глав России и ФРГ. Они беседовали в Кремле более трех часов. В доверительной и дружеской, как потом отметил Шольц, обстановке. Итог: дипломатия — единственный путь.

«Будем исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. И мы надеемся, что наши партнеры — ФРГ и Франция — окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и решение будет найдено», — сказал президент РФ Владимир Путин.

И аналитики полагают, если бы не истерия, которую раздувают из-за океана, с Европой давно бы обо всем договорились.

«Я думаю, что за закрытыми дверями — что Шольц, что Макрон — объясняли Путину, что все эти фейки дело рук США. Но публично, что Шольц, что Макрон не могут выступить против своих хозяев в Белом доме», — считает политолог Иван Мезюхо.

Этой же ночью Байден обратился к нации. Не к своей — к нашей. Ястреб явно пытался казаться голубем.

«Граждане России, вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины. США и НАТО не угрожают России. У нас нет ракет на Украине. И мы не планируем их там размещать. Мы не хотим дестабилизировать обстановку», — заявил президент США.

Впрочем, Путин ответил на этот тезис еще до того, как он прозвучал из уст американского коллеги.

«Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО. Говорят — это не будет завтра. А когда — послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. В ближайшее время. В ходе переговорного процесса. Мирными средствами», — сказал российский президент.

Сама же Украина по-прежнему убеждает всех, что на нее вот-вот нападут. Демонстративно запрашивает у НАТО спецтехнику, десятки тысяч дозиметров и костюмов химзащиты — всего в списке 78 позиций. На дипломатическом уровне тоже продолжает нагнетать…

Завертелось. Украинский флаг, сложенный вдвое от ветра, на входе в штаб-квартиру ОБСЕ висит с краю. Но дипломаты из этой страны делают все, чтобы остаться в центре внимания. Продолжают трубить о готовящейся российской агрессии. Вот проявили инициативу — созвали консультации.

Именно консультации, а не переговоры — в рамках Венского документа предполагают, что страны, подписавшие его, должны предоставлять сведения о своей «необычной военной активности». Но Россия вполне правомерно от участия в этом «мероприятии» отказалась. Потому что ничего необычного в совместных российско-белорусских учениях нет. И кажется, это уже очевидно даже киевским дипломатам. Вот и постпред Украины при ОБСЕ в российское вторжение, кажется, и сам уже не сильно верит.

«Будет Россия нападать?»

«Побачим»