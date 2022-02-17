🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Фигуристка Александра Трусова расплакалась после серебра на Играх-2022

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 252

Спортсменка эмоционально прокомментировала свое второе место.

Фигуристка Александра Трусова расплакалась после серебра на Играх-2022

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Тема:
Игры в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в личном турнире одиночниц на Играх в Пекине. Второе место расстроило спортсменку — она так уверенно шла к победе. В комментарии журналистам она выразила весь спектр эмоций, которые сейчас ее переполняют. Этот момент попал в эфир одного из телеканалов.

«Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

К слову, наша фигуристка показала действительно блестящее выступление и поставила настоящий рекорд. Она стала первой женщиной-фигуристкой, которая выполнила пять четверных прыжков.

Первое место в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Спортсменка принесла сборной России пятую медаль на соревнованиях в Китае. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. Ее выступление оценили в 233,13 балла.

17-летняя Александра Трусова — за свою спортивную карьеру успела поставить немало личных рекордов. Среди ее званий — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине.

Тема:
Игры в Пекине
17 февр
Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков
17 февр
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании
17 февр
Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
16 февр
В ОКР рассказали о состоянии фигуристки Камилы Валиевой после допинг-скандала
15 февр
Российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу на Играх в Пекине
15 февр
Фанаты запустили флешмоб в TikTok для поддержки фигуристки Валиевой
15 февр
В МОК назвали причину попадания триметазидина в организм Валиевой
14 февр
Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
14 февр
МОК отказался от награждения фигуристов по итогам командного турнира
14 февр
Матыцин о вердикте CAS по делу Камилы Валиевой: Единственно верное решение
+3° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.75
0.74 86.13
0.82
Азазелло VS Понтий Пилат: кто вы из романа «Мастер и Маргарита» по знаку...

Последние новости

19:33
Онкогинеколог оценил опасность родов для сестры Жанны Фриске
19:24
МИД опубликовал текст реакции России на ответ США по безопасности
19:15
Ляйсан Утяшева рассказала, как уходила из жизни ее мать
19:06
Какие напитки убрать из своего рациона, чтобы избавиться от жира на животе
18:59
МИД: США выбрали из предложений по гарантиям безопасности наиболее удобные
18:52
Экс-глава Раменского района Кулаков извинился перед мужем убитой любовницы

Сейчас читают

Азазелло VS Понтий Пилат: кто вы из романа «Мастер и Маргарита» по знаку зодиака
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании
Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год