Фигуристка Александра Трусова расплакалась после серебра на Играх-2022

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в личном турнире одиночниц на Играх в Пекине. Второе место расстроило спортсменку — она так уверенно шла к победе. В комментарии журналистам она выразила весь спектр эмоций, которые сейчас ее переполняют. Этот момент попал в эфир одного из телеканалов.

«Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

К слову, наша фигуристка показала действительно блестящее выступление и поставила настоящий рекорд. Она стала первой женщиной-фигуристкой, которая выполнила пять четверных прыжков.

Первое место в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Спортсменка принесла сборной России пятую медаль на соревнованиях в Китае. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. Ее выступление оценили в 233,13 балла.

17-летняя Александра Трусова — за свою спортивную карьеру успела поставить немало личных рекордов. Среди ее званий — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине.