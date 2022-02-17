Фигуристка Александра Трусова расплакалась после серебра на Играх-2022
Спортсменка эмоционально прокомментировала свое второе место.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в личном турнире одиночниц на Играх в Пекине. Второе место расстроило спортсменку — она так уверенно шла к победе. В комментарии журналистам она выразила весь спектр эмоций, которые сейчас ее переполняют. Этот момент попал в эфир одного из телеканалов.
«Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».
К слову, наша фигуристка показала действительно блестящее выступление и поставила настоящий рекорд. Она стала первой женщиной-фигуристкой, которая выполнила пять четверных прыжков.
Первое место в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Спортсменка принесла сборной России пятую медаль на соревнованиях в Китае. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. Ее выступление оценили в 233,13 балла.
17-летняя Александра Трусова — за свою спортивную карьеру успела поставить немало личных рекордов. Среди ее званий — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине.
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