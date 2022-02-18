Глава МОК назвал грустной историей ситуацию Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал грустной историей скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Играх в Пекине.

«Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно», — посочувствовал Бах.

Он напомнил, что сам был спортсменом, поэтому понимает, что пришлось испытать юной фигуристке. При этом, по мнению спортивного чиновника, Валиева боролась, несмотря ни на что.

«Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление», — подчеркнул глава МОК.

По словам Баха, в МОК не хотели допускать Валиеву к участию в личных выступлениях после якобы положительного допинг-теста. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку, и это решение, по его словам, необходимо уважать. Он также отметил, что разбирательство в CAS началось всего за 48 часов до выступления Валиевой не по вине олимпийского комитета.

На Играх в Пекине фигуристка Валиева угодила в скандал из-за содержания запрещенного препарата триметазидина в декабрьской допинг-пробе. Юная спортсменка попала под колоссальный психологический прессинг, в итоге накануне, лидируя после короткой программы, заняла только четвертое место. Во время выступления она допустила несколько ошибок и дважды упала.

В этот же день CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки случайно. Представители фигуристки направят запрос на вскрытие декабрьской допинг-пробы, чтобы провести дополнительный анализ и окончательно прояснить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала ситуацию с задержкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.